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'Parçalı Ay Tutulması' İstanbul'dan böyle görüntülendi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 16.07.2019 22:12 | Son Güncelleme

Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul'dan görüntülendi.

Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Muhteşem manzaralar

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul'dan görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti.
Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Ay'ın tutulma öncesinde doğarken kızıla bürünmüş hali eşsiz manzaralar oluşturdu.
Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor. (İHA /AA)
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parçalı ay tutulması istanbul ay tutulması

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