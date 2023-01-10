Paris Hilton'dan Britney Spears iddialarına yanıt! "Ne cüretle..."

ABD sosyetesinin ünlü isimlerinden Paris Hilton, geçtiğimiz günlerde ünlü menajer arkadaşı Cade Hudson'ın doğum gününe katıldı. Geceye katılan diğer isimlerle çektiği fotoğraflarını paylaşan Hilton, Instagram gönderisinde yakın arkadaşı Britney Spears'a da yer verdi.

Fotoğrafta Spears, Hilton ve Hudson'ın arasında yer aldı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı şüpheli buldu ve Spears'ın görselde gerçekçi durmadığını belirtti.

Bir kullanıcı "Britney'in fotoğrafı çok şaibeli" yazarken, başka biri de "Bu kişi Britney değil" diye yorum yaptı.

Spears'ın fotoğrafa montajla sonradan eklendiğini öne süren biri de şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapay zekayla yerleştirilen bir Britney mi? Parmaklarına bak! Ne oluyor Paris? Seni eskiden severdim ama benim için gittikçe daha şüpheli bir hale geliyorsun. Ne cüretle Brit'in başına gelenlere ortak olursun? Bunun sonu senin için iyi olmayacak!"

Hilton ise büyüyen tepkilere sessiz kalmadı ve fotoğrafa şöyle yorum yaptı:

"Soran herkese cevap veriyorum: Bu fotoğraflardan bazıları iPhone'la çekildiği için bulanık çıkmış. Bulanık görünmemeleri için Remini adlı bir uygulama kullanıldı ve yapay zeka bazen görüntüleri bozuyor."

Sosyetik isim, "Bunlara yanıt vermek bile istemezdim ama bu komplo teorilerinden bazıları aşırı saçma" diye devam etti.

