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Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Ünlü model Paris Hilton'un kendine ait göz kamaştıran birkaç malikanesinin yanı sıra köpekleri için de kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor.

Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane!

Hilton'un çok sevdiği köpekleri için özel olarak tasarlanan ve inşa edilen havuzlu bir malikanesi var.

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Hilton iki katlı malikane İspanyol kolonyal tarzdaki özel yapı için 325 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 900 bin lira) harcadı.

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Ünlü yıldızın dört köpeği için ayrıca Instagram hesabı da bulunuyor. Hiltonpets isimli hesapta, Hilton'un köpeklerinin gösterişli hayatlarına ait paylaşımlar yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
paris hilton köpek malikane

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