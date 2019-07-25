Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane!

Hilton'un çok sevdiği köpekleri için özel olarak tasarlanan ve inşa edilen havuzlu bir malikanesi var.
Hilton iki katlı malikane İspanyol kolonyal tarzdaki özel yapı için 325 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 900 bin lira) harcadı.
Ünlü yıldızın dört köpeği için ayrıca Instagram hesabı da bulunuyor. Hiltonpets isimli hesapta, Hilton'un köpeklerinin gösterişli hayatlarına ait paylaşımlar yapılıyor.
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