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Paris Hilton, Dilan Çıtak'ı Instagram'dan takip etmeye başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

Geçen hafta Antalya'da gerçekleşen Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayranı çıktı.

Paris Hilton, Dilan Çıtak'ı Instagram'dan takip etmeye başladı

Dilan Çıtak Tatlıses, bir arkadaşı aracılığıyla Paris Hilton'la tanıştı. Yakın sohbet içerisine giren ikiliden Paris Hilton, Dilan Tatlıses'i sosyal medya hesabından takibe aldı.

Dilan Çıtak'ın, Paris Hilton'ın misafiri olarak yakında Paris'e giderek, arkadaşıyla özlem gidereceği öğrenildi.

"DÜNYA STARLARI BİZİ SEVİYOR"
Paris Hilton'un kendisini takip ederek yorum yaptığı bildirimlerin fotoğrafını paylaşan Dilan Çıtak, "Dünya starları bizi seviyor diyorum anlamıyorlar. Bu güzel kadını benimle tanıştırdığın için çok kalp Çetin Tazeler." dedi.

İŞTE DİLAN ÇITAK'IN PAYLAŞIMI:

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Anahtar Kelimeler:
paris hilton Dilan Çıtak

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