SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı

Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 00:26 | Son Güncelleme

Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.

PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.

Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir’in yanındayız"TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir’in yanındayız"
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Galatasaray, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!
Galatasaray, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Başakşehir maça çıkmama kararı aldı!
SON DAKİKA! Başakşehir maça çıkmama kararı aldı!
Demba Ba ve Ponck sahaya çıkmak istemiyor
Demba Ba ve Ponck sahaya çıkmak istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum."
Erdoğan: "Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum."
Spor dünyasından Webo’ya destek
Spor dünyasından Webo’ya destek
Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı
Paris Saint-Germain'den Başakşehir'e destek paylaşımı
TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir’in yanındayız"
TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir’in yanındayız"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.