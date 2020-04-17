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Paris Saint-Germain'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

FRANSA HABERLERİ  | 17.04.2020 07:49 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

Paris Saint-Germain'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

Dünyayı saran koronavirüs ile mücadeleye spor kulüpleri de yardım etmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain de mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, günde yaklaşık 1200 kişilik yemeğin 60 kişilik gönüllü ekip aracılığıyla başkent Paris’teki hastanelerde görevli çalışanlara iletildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca bugüne kadar 7 farklı hastaneye 5 bin kişilik yemek dağıtıldığı ifade edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs paris saint germain Fransa

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