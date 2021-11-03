Futbolseverler için heyecan dorukta. Paris Saint Germain ile Leipzig bugün karşı karşıya geliyor. Peki Paris Saint Germain - Leipzig maçı ne zaman? Paris Saint Germain - Leipzig maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

PARİS SAİNT GERMAİN-LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN?

Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu maç 23.00'da başlayacak. Paris Saint Germain, Leipzig maçı Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LEİPZİG - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçının Exxen üzerinden naklen yayınlanacağı belirtildi. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek için "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız. Exxen şifreli bir platformdur. Kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekir.



