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Paris Saint Germain - Leipzig maçı ne zaman? Paris Saint Germain - Leipzig maçı hangi kanalda?

03.11.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.Paris Saint Germain ile Leipzig 3 Kasım 2021 Çarşamba günü (bugün) karşı karşıya gelecek. Paris Saint Germain, Leipzig maçının hangi kanaldan izleneceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Paris Saint Germain - Leipzig maçı ne zaman? Paris Saint Germain - Leipzig maçı hangi kanalda?

Futbolseverler için heyecan dorukta. Paris Saint Germain ile Leipzig bugün karşı karşıya geliyor. Peki Paris Saint Germain - Leipzig maçı ne zaman? Paris Saint Germain - Leipzig maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Paris Saint Germain - Leipzig maçı ne zaman? Paris Saint Germain - Leipzig maçı hangi kanalda?

PARİS SAİNT GERMAİN-LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN?

Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu maç 23.00'da başlayacak. Paris Saint Germain, Leipzig maçı Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LEİPZİG - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçının Exxen üzerinden naklen yayınlanacağı belirtildi. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek için "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız. Exxen şifreli bir platformdur. Kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekir.


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