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Park ettiği otomobili ırmağa düştü! Büyük şaşkınlık yaşadı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

Bartın'da bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkisinde meydana geldi. Sedat Bayrak, otomobilini garson olarak çalıştığı, ırmak kenarındaki restoranın yan tarafına park edip, iş yerine gitti. Ancak otomobil, hareket ederek ırmağa düştü. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri geldi.

KALABALIĞI GÖREREK GELDİ

Ekiplerin otomobilin suya nasıl uçtuğunu araştırdıkları sırada, kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak, ırmaktaki aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Büyük şaşkınlık yaşayan Sedat Bayrak, "Sabah işe geldim. Arabayı buraya park etmiştim. Sonra geldim otomobil buradaydı. Tekrar iş yerine gittim. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak için geldiğim de bir aracın ırmağa düştüğünü duydum. Baktım benim otomobil yok. Nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.

OTOMOBİL SUDAN ÇIKARTILDI

Irmağa düşen otomobil, dalgıçların bağladıkları halatlar ve çekici ile sudan çıkartıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bartın ırmak otomobil

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