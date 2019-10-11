Park ettiği otomobili ırmağa düştü! Büyük şaşkınlık yaşadı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkisinde meydana geldi. Sedat Bayrak, otomobilini garson olarak çalıştığı, ırmak kenarındaki restoranın yan tarafına park edip, iş yerine gitti. Ancak otomobil, hareket ederek ırmağa düştü. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri geldi.
KALABALIĞI GÖREREK GELDİ
Ekiplerin otomobilin suya nasıl uçtuğunu araştırdıkları sırada, kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak, ırmaktaki aracın kendisine ait olduğunu söyledi.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Büyük şaşkınlık yaşayan Sedat Bayrak, "Sabah işe geldim. Arabayı buraya park etmiştim. Sonra geldim otomobil buradaydı. Tekrar iş yerine gittim. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak için geldiğim de bir aracın ırmağa düştüğünü duydum. Baktım benim otomobil yok. Nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.
OTOMOBİL SUDAN ÇIKARTILDI
Irmağa düşen otomobil, dalgıçların bağladıkları halatlar ve çekici ile sudan çıkartıldı.
Kaynak: DHA
Almanlar tarafından inşa edilmişti! Asırlık köprü hala ayakta
Bu görüntüye sahip olmak yalnızca 30 dakika sürüyor
Elektronik sigara, kansere mi sebep oluyor?
Akın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyor
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum