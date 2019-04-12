Parmağınızı bu şekilde tutun! Neye iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Ellerinize baktığınızda sadece parmaklarınızı görüyorsanız bir de bu soruyu bir refleksolojiste sorun! Size araştırmalara göre hangi parmağınıza baskı uygularsanız neye iyi geleceğini söyler. Aslında her bir parmak ayrı birer şifa kaynağı. Bakın nasıl...
Başparmak
Başparmak kaygı ve baş ağrılarından sorumludur. Eğer şiddetli bir baş ağrısı çekiyor, kaygı bozukluğu yaşıyorsanız; baş parmağınızı beş dakika boyunca çekin. Böylece acınız hafifleyecek, kaygıdan kaynaklı hızlı atan kalp atışınız yavaşlayacaktır.
İşaret parmağı
Bu parmak kas ağrıları ile birlikte hayal kırıklığı, korku ve utanç verici duyguları kontrol eder.
Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, sırt ve kas ağrısı çeken hastalar bu parmağı 5 dakika çektiğinde kendilerine daha iyi hissediyorlar.
Orta parmak
Orta parmağınıza baskı uygulamak, normalden daha fazla öfkeli veya daha fazla yorgun hissediyorsanız size yardımcı olur.
Araştırmalar bu egzersizin kan basıncını düşürdüğünü ve sizi sakinleştirdiğini gösteriyor.
Yüzük parmağı
Yüzük parmağınızı 5 dakika boyunca yumuşak bir şekilde tutarsanız, olumsuz duygular ve üzüntü kayboluyor. Sakin kalmayı ve düzenli nefes almayı ihmal etmeyin.
Serçe parmağı
Bu küçük parmak özgüven, stres ve strese bağlı heyecandan sorumlu. Eğer kendinizi fazlasıyla sorguladığınız bir dönemdeyseniz serçe parmağınızı 5 dakika boyunca masaj yaparak çekin. Bunu yaparken de sizi mutlu eden bir kişiyi ya da bir anı gözünüzün önüne getirin.
Avuç içi
Birkaç parmağınızla avuç içine baskı uygulayın. Halka şeklinde avuç içinize masaj yaparken, 3 kere burundan alıp ağzınızdan nefes verin.
Refleksologlar, avucun duygularınızın merkezi olduğunu söylüyorlar. Araştırmalar, avuç içinize düzenli olarak masaj yaptığınız takdirde bulantı, stres, ishal ve kabızlığın önlenebileceğini belirtiyor.
Avuç içlerini birleştirin
Bu pozisyon meditasyon sırasında kullanılıyor. Hareket konsantre olmanızı ve düşüncelerinizi kontrol etmeye yarıyor. İki avuç içinizi birbiriyle birleştirdiğiniz kan dolaşımınızı düzenliyorsunuz.
Surya Mudra pozu
Bu duruş metabolizmanızı düzenlerken, sindirim sisteminize de yardımcı oluyor. Bu teknik ayrıca iştah kaybı için de kullanılır.
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