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Parmağınızı bu şekilde tutun! Neye iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

gizemino gizemino
YAŞAM  | 12.04.2019 16:11 | Son Güncelleme

Parmaklarınızın birçok rahatsızlığa şifa olduğunu biliyor musunuz? İşte refleksolojistlerin kullandığı, deneyenin memnun kaldığı o teknik...

Parmağınızı bu şekilde tutun! Neye iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Ellerinize baktığınızda sadece parmaklarınızı görüyorsanız bir de bu soruyu bir refleksolojiste sorun! Size araştırmalara göre hangi parmağınıza baskı uygularsanız neye iyi geleceğini söyler. Aslında her bir parmak ayrı birer şifa kaynağı. Bakın nasıl...

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Başparmak
Başparmak kaygı ve baş ağrılarından sorumludur. Eğer şiddetli bir baş ağrısı çekiyor, kaygı bozukluğu yaşıyorsanız; baş parmağınızı beş dakika boyunca çekin. Böylece acınız hafifleyecek, kaygıdan kaynaklı hızlı atan kalp atışınız yavaşlayacaktır.

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İşaret parmağı

Bu parmak kas ağrıları ile birlikte hayal kırıklığı, korku ve utanç verici duyguları kontrol eder.
Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, sırt ve kas ağrısı çeken hastalar bu parmağı 5 dakika çektiğinde kendilerine daha iyi hissediyorlar.

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Orta parmak

Orta parmağınıza baskı uygulamak, normalden daha fazla öfkeli veya daha fazla yorgun hissediyorsanız size yardımcı olur.

Araştırmalar bu egzersizin kan basıncını düşürdüğünü ve sizi sakinleştirdiğini gösteriyor.

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Yüzük parmağı

Yüzük parmağınızı 5 dakika boyunca yumuşak bir şekilde tutarsanız, olumsuz duygular ve üzüntü kayboluyor. Sakin kalmayı ve düzenli nefes almayı ihmal etmeyin.

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Serçe parmağı

Bu küçük parmak özgüven, stres ve strese bağlı heyecandan sorumlu. Eğer kendinizi fazlasıyla sorguladığınız bir dönemdeyseniz serçe parmağınızı 5 dakika boyunca masaj yaparak çekin. Bunu yaparken de sizi mutlu eden bir kişiyi ya da bir anı gözünüzün önüne getirin.

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Avuç içi

Birkaç parmağınızla avuç içine baskı uygulayın. Halka şeklinde avuç içinize masaj yaparken, 3 kere burundan alıp ağzınızdan nefes verin.

Refleksologlar, avucun duygularınızın merkezi olduğunu söylüyorlar. Araştırmalar, avuç içinize düzenli olarak masaj yaptığınız takdirde bulantı, stres, ishal ve kabızlığın önlenebileceğini belirtiyor.

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Avuç içlerini birleştirin

Bu pozisyon meditasyon sırasında kullanılıyor. Hareket konsantre olmanızı ve düşüncelerinizi kontrol etmeye yarıyor. İki avuç içinizi birbiriyle birleştirdiğiniz kan dolaşımınızı düzenliyorsunuz.

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Surya Mudra pozu

Bu duruş metabolizmanızı düzenlerken, sindirim sisteminize de yardımcı oluyor. Bu teknik ayrıca iştah kaybı için de kullanılır.

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