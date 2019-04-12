Parmağınızı bu şekilde tutun! Neye iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Ellerinize baktığınızda sadece parmaklarınızı görüyorsanız bir de bu soruyu bir refleksolojiste sorun! Size araştırmalara göre hangi parmağınıza baskı uygularsanız neye iyi geleceğini söyler. Aslında her bir parmak ayrı birer şifa kaynağı. Bakın nasıl...

Başparmak

Başparmak kaygı ve baş ağrılarından sorumludur. Eğer şiddetli bir baş ağrısı çekiyor, kaygı bozukluğu yaşıyorsanız; baş parmağınızı beş dakika boyunca çekin. Böylece acınız hafifleyecek, kaygıdan kaynaklı hızlı atan kalp atışınız yavaşlayacaktır.

İşaret parmağı



Bu parmak kas ağrıları ile birlikte hayal kırıklığı, korku ve utanç verici duyguları kontrol eder.

Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, sırt ve kas ağrısı çeken hastalar bu parmağı 5 dakika çektiğinde kendilerine daha iyi hissediyorlar.

Orta parmak



Orta parmağınıza baskı uygulamak, normalden daha fazla öfkeli veya daha fazla yorgun hissediyorsanız size yardımcı olur.

Araştırmalar bu egzersizin kan basıncını düşürdüğünü ve sizi sakinleştirdiğini gösteriyor.