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Parmaklı ağaç kavunu nedir, parmaklı ağaç kavununun faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Görüntüsüyle herkesi hayrete düşüren parmaklı ağaç kavunu, Buda'nın eli olarak da biliniyor. Asya'da yetişen bu meyve, hem tadı hem de görüntüsüyle şaşırtmayı başarıyor. Asya bölgesinde genelde yemeği ve reçeli yapılır. Aynı zamanda oda kokusu olarak da kullanılır çünkü kokusu oldukça yoğundur. Bu zamana kadar adını bile duymayanlar için bu egzotik meyvenin faydalarından bahsedeceğiz. İşte parmak ağacı kavunu faydaları...

Parmaklı ağaç kavunu nedir, parmaklı ağaç kavununun faydaları nelerdir?

Görüntüsüyle herkesin dikkatini üzerine çeken Buda'nın eli meyvesi, Asya'da yetişen tropikal bir meyvedir. Parmaklı ağaç kavunu olarak da bilinir. Meyvenin her bir tanesi fayda sağlar. Kabuğu bile çöpe gitmez.

Asya'da Buda'nın eli şans ve uzun ömürle ilişkilendirilir. Aynı ismi taşıyan bu meyve ise gerek tadı, gerek kokusu, gerekse faydalarıyla sağlığı iyileştirici etkiler gösterir.

Buda'nın eli meyvesinin yemeği ve reçeli yapılmakta. Portakalın yetiştiği her yerde yetişebileceği söylenen meyve, özellikle tuzlu yemeklere enfes bir aroma katar.

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PARMAKLI AĞAÇ KAVUNU FAYDALARI

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Mide yanması için son derece etkilidir. Mide bulantılarını da kısa sürede kesebilir.
Kokusu baş ağrısını giderir. Ağır olmayan, fresh bir kokuya sahiptir. Parmaklı ağaç kavununun kokusu yatıştırıcı etki gösterir.
Özellikle kış aylarında tüketilerek ani üşümelerin üstesinden gelinebilir.

PARMAKLI AĞAÇ KAVUNU NASIL YETİŞİR?

Parmaklı ağaç kavununu düzgün bir şekilde dikmek, doğru büyümesi için en önemli adımdır.

Soğuk iklimlerde yetişmek üzereyseniz, ilkbaharın başında ve sıcaklığın konteynerlerde ısınmaya başlamasıyla ekim yapılmalıdır.

Sıcak iklimlerde, ekim bittikten sonra, yazın bittikten hemen sonra herhangi bir mevsimde dikim yapılabilir, en iyi dikim zamanıdır.

5 °C altında kalınca bitki ölüm sinyallerini verir. Çok fazla sulamak Buda'nın eli için iyi değildir.

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