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Parmaklıklar Ardında'nın Beray'ı Özgül Kavruk oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı!

22.11.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgül Kavruk bir zamanlara damga vuran Parmaklıklar Ardında dizisinde Yelda Reynaud, Zeynep Eronat, Cengiz Bozkurt gibi isimlerle birlikte rol almıştı. Kavruk, söz konusu dizideki "Beray" karakteri ile akıllara kazınmıştı. Oyunculuğu bırakan Kavruk'un yeni işi duyanları şaşırttı.

Parmaklıklar Ardında'nın Beray'ı Özgül Kavruk oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı!

13 Aralık 2007 - 24 Haziran 2010 yılları arasında yayınlanan Parmaklılar Ardında dizisinde çeşitli suçlardan dolayı hapse girmiş kadınların hayat hikayesi işlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Parmaklıklar Ardında dizisi konusu ve başarılı oyuncularıyla geniş kitleler tarafından takip edildi. Söz konusu dizi 3 sezon 106 bölüm sürdü. Hapse girmiş kadınların dramının ele alındığı dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Beray oldu. Beray rolüne hayat veren Özgül Kavruk şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor.

PARMAKLIKLAR ARDINDA'NIN BERAY'I ÖZGÜL KAVRUK'UN YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI

1 Aralık 1977 Söke doğumlu Özgül Kavruk 43 yaşında. 2008'de elektrik mühendisi Ömer Seçkin ile dünya evine giren Özgül Kavruk şimdilerde pilates eğitmenliği yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özgül Kavruk ailesi ve işi ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Oyunculuğa Derman Bey adlı dizi ile adım atan Özgül Kavruk Gurbet Kadını, Böyle mi Olacaktı?, Kızım Nerede, Sakarya Fırat, Nehir, Doktorlar, Parmaklıklar Ardında gibi reyting rekortmeni dizilerde rol aldı. Instagram'da, "ozgulkavruk" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Parmaklıklar Ardında'nın Beray'ı Özgül Kavruk oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı!

Parmaklıklar Ardında'nın Beray'ı Özgül Kavruk oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı!

ÖZGÜL KAVRUK FİLMOGRAFİ

Derman Bey (2000)
Böyle mi Olacaktı (2001)
Gurbet Kadını (2003)
Nehir (2005)
Rüyalarda Buluşuruz (2006)
Doktorlar (2007)
Arka Sokaklar (2007) (misafir oyuncu)
Parmaklıklar Ardında (2008)
Kızım Nerede (2011)
Sakarya Fırat (2012)
Sen Benimsin (2015)
Parmaklıklar Ardında'nın Beray'ı Özgül Kavruk oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı!

Şimdilerde ne yapıyor? İşte Parmaklıklar Ardında dizisinin Aliye'si Yelda Reynaud'un son hali!Şimdilerde ne yapıyor? İşte Parmaklıklar Ardında dizisinin Aliye'si Yelda Reynaud'un son hali!


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Anahtar Kelimeler:
atv
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