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Partnerinize sorabileceğiniz 70 seks sorusu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İlişkinin henüz ilk basamağında da olsanız, birbirinizi yeterince tanıdığınızı da düşünseniz, küçük oyunlar oynamak her zaman eğlencelidir ve partnerinizle ilgili bilmediklerinizi öğrenmenin en harika yollarından biridir.

Partnerinize sorabileceğiniz 70 seks sorusu

Özellikle uzun mesafeli ilişkilerde bu tür sorular, aranızdaki bağı kuvvetlendirerek iletişiminizi derinleştirir.

Eğer partnerinizin cinsel arzuları ve fantezileri hakkında daha çok şey bilmek istiyorsanız, her zaman kullanacağınız bu sorularla eğlenceli bir sohbet başlatabilirsiniz. Eğer bazı soruların partneriniz veya ilişkiniz için uygun olmadığını düşünüyorsanız, size uygun olanları seçerek başlayabilirsiniz.

  1. En kirli seks fantazin nedir?
  2. Bugüne kadar kaç kişiyle yattın?
  3. Seks yaptığın en tuhaf yer neresiydi?
  4. Vücudumda en sevdiğin yer neresi?
  5. Hiç anal seks yaptın mı?
  6. Şu an üzerime ne giymiş olmamı isterdin?
  7. Vücudunda en çok nereye dokunulmasını seversin?
  8. En son ne zaman ahlaksız bir rüya gördün?
  9. Dünyanın herhangi bir yerinde seks yapabilecek olsaydın, neresi olurdu?
  10. İlk seksin ne zamandı?
  11. Hayatının en iyi seksi nasıldı?
  12. Favori pozisyonun nedir?
  13. Seks yaparken hiç başkasına yakalandın mı?
  14. Yetişkin içerikli filmler izler misin?
  15. Ne tür cinsel içerikli filmler izlersin?
  16. Ne sıklıkta mastürbasyon yaparsın?
  17. Denemek istediğin seks pozisyonu hangisi?
  18. Benden bir şey almayı mı, yoksa bana bir şey vermeyi mi tercih edersin.
  19. En iyi orgazmın nasıldı?
  20. Hiç çıplak denize girdin mi?
  21. Hiç birlikte çalıştığın biriyle yattın mı?
  22. Dışarıda yemek yerken seninle hemen seks yapmak istediğimi söylesem, ne yapardın?
  23. Hiç çıplak fotoğrafını birine gönderdin mi?
  24. Bir ünlüyle yatacak olsan kim olurdu?
  25. Hiç grup seks yaptın mı?
  26. Bir günde en çok kaç kez seks yaptın?
  27. Seks sırasında gürültülü müsün, sessiz mi?
  28. Ön sevişmeyi hiç yiyeceklerle denedin mi?
  29. Hiç seks kasetin var mı?
  30. Birisinde cinsel olarak çekici bulduğun ilk şey nedir?
  31. Herhangi bir fetişin olsa söyler miydin?
  32. BDSM konusunda ne kadar ileri gittin/giderdin?
  33. En sevdiğin seks oyuncağın ne?
  34. Hiç erotik kurgu okudun mu?
  35. Hiç uçakta seviştin mi?
  36. İç çamaşırımı ellerini kullanmadan çıkarabilir misin?
  37. Seksle ilgili garip eğilimlerin olduğunu düşünüyor musun?
  38. Duşta seks yapmayı sever misin?
  39. Mastürbasyon yaptığın en garip yer neresiydi?
  40. Sana şaplak atılmasını sever misin?
  41. En utanç verici seks deneyimin neyi?
  42. Partnerinle sevişirken başkasını hayal ettin mi?
  43. Seni mastürbasyon yaparken yakalasam durur musun, devam mı edersin?
  44. Hiç, olmaması gereken birinden hoşlandın mı?
  45. Hiç sevişirken ağladın mı veya uyuyakaldın mı?
  46. Sevişirken göz kontağı kurmayı mı seversin, kurmamayı mı?
  47. Sevişirken öpüşmeyi sever misin?
  48. Seviştikten sonra yorgun mu olursun?
  49. Bugüne kadar kaç pozisyon denedin?
  50. En uzun ne kadar seks yapmadın?
  51. Seks arzun ne kadar yüksek?
  52. Seni tahrik etmenin en kesin yolu nedir?
  53. Işıklar açıkken mi sevişmek, kapalıyken mi?
  54. Dirty talk sever misin?
  55. Hiç arabada seviştin mi?
  56. Sevişirken kontrolü ele almayı mı seversin, kontrol edilmeyi mi?
  57. Tek gecelik ilişki mi tercih edersin, yoksa uzun dönem seks partneri mi?
  58. Üstte olmayı mı tercih edersin, altta olmayı mı?
  59. Yatakta en çok ne yapmak istersin?
  60. Seks için favori zamanın ne?
  61. Kabalık mı, romantizm mi?
  62. Kısa mı yoksa uzun bir seans mı?
  63. Ön sevişmenin favori anı ne?
  64. Benim için yatakta kostüm giyer misin?
  65. Öpülmek için favori yerin neresi
  66. Sexting sever misin?
  67. Seks hayatımızla ilgili en sevdiğin şey nedir?
  68. Orgazm olman için gereken en kısa zaman ne kadar?
  69. Peki ya en uzun?
  70. Orgazm olmamı nasıl sağlarsın?


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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki, seks soruları, SEXTİNG,

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