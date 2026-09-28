Pasaportu alüminyum folyoya sarıyorlar! Seyahat trendi viral oldu

TikTok, Reddit ve çeşitli seyahat forumlarında yayılan bir uygulama dikkat çekti. Bazı yolcular, pasaportlarındaki RFID çipin uzaktan okunarak kişisel bilgilerinin ele geçirilebileceği endişesiyle belgelerini alüminyum folyoya sarıyor. Pasaport çiplerine yetkisiz erişimin normal seyahat koşullarında son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtildi.

Modern pasaportlarda, sınır kontrollerinde kimlik doğrulamasının hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlayan elektronik çipler bulunuyor. Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi'ne göre bu çipte dijital pasaport fotoğrafının yanı sıra kişinin adı, doğum yeri, cinsiyeti, göz rengi, boyu ve ikamet yeri gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca pasaport düzenlenirken alınan iki parmak izi de çipte saklanıyor.

Bu durum bazı yolcuların kişisel bilgilerinin suçlular tarafından temassız şekilde okunabileceği endişesine kapılmasına neden oluyor. Sosyal medyada yayılan videolarda ve paylaşımlarda pasaportun alüminyum folyoya sarılması ise sözde bir koruma yöntemi olarak gösteriliyor.

PASAPORT ÇİPİ UZAKTAN OKUNUR MU?

Uzmanlara göre teorik olarak kablosuz iletişim teknolojisi kullanan çiplerin okunması mümkün olsa da bunun gerçekleşebilmesi için okuyucunun pasaporta son derece yakın olması gerekiyor.

Temassız ödeme sistemlerine benzer şekilde, bir okuyucunun çipten veri alabilmesi için belgenin neredeyse okuyucuya temas edecek kadar yakında bulunması gerekiyor. Bu nedenle kalabalık bir havaalanında bir kişinin yanından geçerek pasaportundaki bilgileri gizlice ele geçirmesi, günlük seyahat koşullarında son derece düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Alüminyum folyonun radyo dalgalarını engelleyebildiği bilinse de uzmanlar, pasaportu bu şekilde korumayı büyük ölçüde gereksiz görüyor. Üstelik pasaportu her sınır kontrolünde folyodan çıkarıp yeniden sarmak, işlemlerin gereksiz yere uzamasına neden olabiliyor.

PASAPORT BİLGİLERİ NASIL KORUNUYOR?

Pasaportlarda bulunan veriler genel olarak çeşitli güvenlik mekanizmalarıyla korunuyor. Almanya'da elektronik pasaportlardaki çip verilerinin merkezi bir veri tabanında toplandığı bir sistem bulunmuyor.

Yetkililerin tuttuğu pasaport kayıtlarında, elektronik pasaportlardan önce de bulunan bilgiler yer alıyor. Parmak izleri ise yalnızca pasaportun kendisinde tutuluyor.

Pasaport sahibi belgeyi teslim aldığında, pasaportun hazırlanması sırasında kullanılan parmak izi verileri de yasal düzenlemeler doğrultusunda yetkililer tarafından geri döndürülemez şekilde siliniyor.

Bu nedenle uzmanların değerlendirmesine göre pasaportu alüminyum folyoya sarmak, yolculara gerçek anlamda önemli bir ek güvenlik sağlamaktan çok güvende olma hissi veren bir uygulama olarak kalıyor.