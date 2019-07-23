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Pascal Nouma'dan Acun Ilıcalı paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasında Nihat Doğan ile olan kavgası yüzünden diskalifiye olan Pascal Nouma, yıllar sonra Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek eski günlere göndermede bulundu.

Pascal Nouma'dan Acun Ilıcalı paylaşımı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, futbolu bırakmasının ardından katıldığı Survivor yarışmasında adından sıkça söz ettirmiş ve Nihat Doğan ile kavgası nedeniyle yarışmadan saf dışı bırakılmıştı.

Şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla gündeme gelen Nouma, Acun Ilıcalı ile Alaçatı'da görüştü.

Yıllar sonra yeniden buluşan ve yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin bu pozunu Pascal Nouma paylaştı.

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Nouma, bu paylaşımın altına "Survivor'da ne üzmüştüm seni" notunu ekledi. Nouma'nın bu paylaşımı, Nihat Doğan'a gönderme olarak nitelendirildi.

Uzun süredir Kadir Çöpdemir ile bir radyo programının sunuculuğunu üstlenen Pascal Nouma, son olarak Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibinde rol almıştı.


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