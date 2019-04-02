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Pasif sigara dumanının zararları nelerdir? Pasif içiciliğin çocuklar üzerindeki etkisi nasıldır?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 02.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sigara bağımlılığı, başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser türünün en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sigara kullanmayan ancak sigara dumanına maruz kalan kişiler de aktif içiciler gibi öncelikle kanser ve birçok ciddi hastalık riski ile karşı karşıya kalıyor.

Pasif sigara dumanının zararları nelerdir? Pasif içiciliğin çocuklar üzerindeki etkisi nasıldır?

Memorial Diyarbakır Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, “1-7 Nisan Kanser Haftası” nedeniyle sigaranın kanser ve kanser dışı hastalıklar üzerindeki etkisi ile pasif sigara içiciliğinin yol açtığı sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

EN ÖNEMLİ KANSER NEDENİ

Sigara kullanımı özellikle akciğer kanserine yakalanma riskini %90 oranında artırmaktadır. Sigara dumanında 4000’den fazla kimyasal madde bulunduğu, bunlardan en az 250'sinin zararlı ve 70'den fazlasının da kansere neden olduğu bilinmektedir.Nargile, puro ve pipo gibi tütün ürünleri de sağlığı en az sigara kadar bozmakta ve akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne, kalp ve damar soruları ile farklı hastalıklara yol açmaktadır. Son zamanlarda sigarayı bırakma seçeneklerinden biri olarak öne çıkan elektronik sigaraların da kansere yol açabilecek pek çok kimyasal maddeyi içerdiği bilinmekte ve bu nedenle de kullanılmaması gerekmektedir.

BIRAKTIKTAN SONRAKİ 10 YIL İÇİNDE RİSK AZALIR

Sigaranın sağlığa zararı kullanıldığı anda başlamaktadır. Dumanı; ağız, dil, boğaz, yemek borusu, nefes borusu, akciğerler ve mideye doğrudan ulaşır. İçeriğindeki zararlı maddeler de saniyeler içinde kalp, beyin, kan damarları, böbrekler, mesane gibi pek çok organa ulaşır ve zarar verir. Bu nedenle kişi, sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalmış hissetmemeli ve vücudunun kendini yenileme fırsatını kaybetmemelidir. Sigarayı bırakanlarda özellikle kalp hastalığı ve kanser riski de yıllar geçtikçe giderek azalmaktadır. Sigara kullanımını bıraktıktan 10 yıl sonra kalp hastalığı ve kanser riski, sigara içmemiş bir kişi ile neredeyse eşit düzeye yaklaşmaktadır.

ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Pasif içicilik, başkalarının kullandığı sigara, puro, pipo, nargile, elektronik sigara gibi tütün ürünlerinden kaynaklanan dumana maruz kalınmasıdır. Tütün dumanından etkilenme de başta kanser olmak üzere yaşamı tehdit eden pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Çocuklar, yetişkinlere göre sigara dumanından daha çok etkilenmekte ve küçük yaşlardaki bu maruziyet, ileride önemli hastalıklara da zemin hazırlamaktadır. Çocukların tütün dumanının zararlı etkilerine karşı çok daha hassas olduğu bilinmeli ve bu nedenle dumansız hava sahaları oluşturmak, toplumdaki herkesin en önemli görevi olmalıdır.

PASİF İÇİCİLİK YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

• Hiç sigara içmemiş olan kişilerde akciğer kanserine neden olabilir.
• Kalp hastalıklarını ve kalp krizini tetikler.
• Öksürük, balgam, hırlama ve nefes darlığı gibi sorunlara neden olur.
• Hamileyken pasif içici olan annelerin bebeklerinin daha küçük doğma riski yüksektir.
• Doğumdan sonra pasif içiciliğe maruz kalan bebekler, diğer bebeklere göre daha fazla akciğer enfeksiyonu geçirir.
• Pasif içicilik, astımı olan çocuklarda daha sık ve daha ağır ataklara neden olur.
• Pasif içiciliğe maruz kalan çocuklarda bronşit, zatürre ve kulak enfeksiyonu olasılığı daha yüksektir.
• Pasif içiciliğe maruz kalan bazı bebeklerde ani bebek ölümü sendromu görülebilir.

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Anahtar Kelimeler:
pasif içicilik sigara dumanı

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