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Pasifik Savaşı İsyan filminin konusu nedir? Pasifik Savaşı İsyan oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

26.03.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasifik Savaşı İsyan filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Pasifik Savaşı İsyan filminin konusu nedir? Pasifik Savaşı İsyan oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? İşte filme ilişkin detaylar...

Pasifik Savaşı İsyan filminin konusu nedir? Pasifik Savaşı İsyan oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Pasifik Savaşı İsyan filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. John Boyega, Scott Eastwood ve Cailee Spaeny gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran film vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Pasifik Savaşı İsyan filminin konusu nedir? Pasifik Savaşı İsyan oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

PASİFİK SAVAŞI İSYAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Pasifik Savaşı İsyan filminin konusu:

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar...

PASİFİK SAVAŞI İSYAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Pasifik Savaşı: İsyan filminin başrollerinde John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny yer alıyor. Film ABD'de çekildi.

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