Pastane ekleri evde nasıl yapılır? Eklerin bu tarifini duyan bir daha yapıyor!

Yaz aylarında çayın yanında sıkça tüketilen ekler, pastanede olduğu gibi evde de hazırlanabiliyor. Hafif lezzeti ve kakaosuyla sevilen ekleri tarifini siz de evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. İşte tereyağı, şeker, un gibi pratik malzemelerden oluşan ekler tarifi!

PASTANE EKLERİ MALZEMELERİ!

Hamuru için malzemeler:



1 su bardağı su

1 su bardağından bir parmak fazla un

100 gr tereyağı

4 yumurta

1 tatlı kaşığı şeker

Kreması için malzemeler:



2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

800 ml süt( 4 su bardağı)

1 yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

Yarım su bardağından biraz fazla un

Yarım su bardağı kadar nişasta

Üzeri için malzemeler:



100 gr bitter çikolata

100 gr sütlü çikolata

PASTANE EKLERİ TARİFİ!

Öncelikle krema için tencereyi ocağa alın. Yumurta sarısı, süt, un şeker ve nişastayı ekleyin. Koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Muhallebiyi kapatmaya yakın tereyağı ve vanilyayı ekleyin.

Hazırlamış olduğunuz krema hamurunu üzerini kapatarak buzdolabına koyup soğumaya bırakın. Ardından süt ile krem şantiyi çırpıp kıvam aldırın.

Dolaba kaldırılan hamur iyice soğuyunca krem şanti eklenerek mikser ile iyice çırpılır.

Hamuru için un hariç tüm malzemeler ocağa alınır. Kaynayan suyun içerisine un eklenerek devamlı karıştırılır. Hamur katı bir kıvam alınca ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Soğuyan hamurun içerisine tek tek yumurtalar eklenerek mikser ile çırpılır.

Hamur ile yumurtalar tamamen karışıp yapışkan bir kıvam aldığında hamur sıkma torbalarının içerisine konulur. Fırın kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine uzun şeritler halinde hamur sıkılır. Sıkılan hamurlar 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişirilir.

Fırından çıkarılan eklerler soğumaya bırakılır.

Soğuduktan sona ortadan kesilir. Alt kısmına hazırlanmış olan krema sıkılır ve üstü kapatılır. İçerisine krema eklenen eklerler benmari usulü eritilmiş çikolataya bandırılır. Eklerlerinizin üstünü istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

