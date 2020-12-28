Pastane usulü ev yapımı kolay ekler tarifi! Kedidili ile de hazırlayabilirsiniz

Ekler tarifi, tadı kadar kolay ulaşılabilen malzemeleri ile pratik hazırlanan tatlılar arasında yer alıyor. Fransa'da kraliyet sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan ekler, yumuşacık hamuru, yedikçe yediren kreması ve çikolata kaplı yüzeyi ile herkesin iştahını kabartıyor. Çikolata kaplı yüzeyi ve leziz kreması ile kaç tane yediğinizi unutturacak bir ikramlık olma özelliği taşıyan ekler her ne kadar hazır ürün olarak kafamızda yer etmiş olsa da evde de hazırlaması mümkün olan bir tatlı.

Pastane usulüne uygun olarak hazırlayacağınız beğenilmesi garantili olan ekler tarifinin içinde süt, nişasta, vanilya, krem şanti, bitter çikolata, krema gibi malzemeler yer alıyor. Peki kahve ve çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan ekler tarifi nasıl hazırlanıyor?

EKLER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Lezzet garantili ekler tarifi için kullanılması gereken malzemeler her daim elinizin altında bulunuyor. Süt, yumurta sarısı, şeker, nişasta, tereyağı, kedidili, margarinin yanı sıra vanilya, krem şanti ve süt kullanarak hazırlanan ekler tarifi için ölçüleriniz: