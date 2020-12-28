Pastane usulü ev yapımı kolay ekler tarifi! Kedidili ile de hazırlayabilirsiniz

Ekler tarifi, tadı kadar kolay ulaşılabilen malzemeleri ile pratik hazırlanan tatlılar arasında yer alıyor. Fransa'da kraliyet sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan ekler, yumuşacık hamuru, yedikçe yediren kreması ve çikolata kaplı yüzeyi ile herkesin iştahını kabartıyor. Çikolata kaplı yüzeyi ve leziz kreması ile kaç tane yediğinizi unutturacak bir ikramlık olma özelliği taşıyan ekler her ne kadar hazır ürün olarak kafamızda yer etmiş olsa da evde de hazırlaması mümkün olan bir tatlı.
Pastane usulüne uygun olarak hazırlayacağınız beğenilmesi garantili olan ekler tarifinin içinde süt, nişasta, vanilya, krem şanti, bitter çikolata, krema gibi malzemeler yer alıyor. Peki kahve ve çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan ekler tarifi nasıl hazırlanıyor?
EKLER TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Lezzet garantili ekler tarifi için kullanılması gereken malzemeler her daim elinizin altında bulunuyor. Süt, yumurta sarısı, şeker, nişasta, tereyağı, kedidili, margarinin yanı sıra vanilya, krem şanti ve süt kullanarak hazırlanan ekler tarifi için ölçüleriniz:
KREMASI İÇİN MALZEME LİSTESİ:
- 800 ml süt,
- 1 yumurta sarısı,
- 115 gr şeker: Pratik ölçü almak için; su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde kullanabilirsiniz.
- 70 gr un: Pratik ölçü için; yarım su bardağından bir parmak az olacak şekilde ölçülendirebilirsiniz.
- 40 gr nişasta: Pratik ölçü için; yarım su bardağından bir parmak az olması yeterli.
- 2 yemek kaşığı tereyağ ya da margarin (Tepeleme olacak),
- 1 paket vanilya,
- 1 kahve fincanı soğuk süt,
- 1 paket krem şanti.
HAMURU İÇİN MALZEME LİSTESİ:
- 100 gr tereyağ ya da margarin,
- 10 gr şeker (1 tatlı kaşığı atabilirsiniz),
- 1 çimdik tuz,
- 200 ml su,
- 1 paket vanilya,
- 125 gr un: Pratik ölçü için; su bardağından bir parmak fazla olacak.
- 4 tane yumurta.
ÇİKOLATA SOSU İÇİN MALZEMELER:
- 100 gr bitter çikolata
- 100 gr sütlü çikolata
ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:
LEZZET GARANTİLİ EKLER TARİFİ!
EKLER TARİFİ KREMA HAZIRLANIŞI:
- Tadına doyum olmayacak pastane usulü ekleri hazırlarken ilk olarak krema ile başlıyoruz. Tencereye koyduğumuz yumurta sarısı, süt, un ve nişastayı koyu muhallebi kıvamı alana kadar ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
- Muhallebi istenilen kıvama geldikten sonra soğumadan içine vanilya ve tereyağ ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Muhallebiye eklediğimiz yağın iyice eridiğinden ve malzemelerin harmanlandığından emin oluncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz.
- Karıştırma işleminin bitmesinin ardından üzerini streç filmle örttüğümüz muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz.
- Muhallebinin soğumasını beklerken soğuk sütle krem şantiyi bir kapta karıştırıyoruz. Krem şanti katılaşana kadar bu işleme devam ediyoruz.
- Bu işlemin ardından muhallebinin soğuduğundan emin olduktan sonra mikserle bir kez daha çırpıyoruz ve hazırladığımız krem şantiyi üzerine ekliyoruz. Hepsi harmanlanıncaya kadar karıştırıyoruz. Bu işlemle birlikte ekler tarifimizin kremasını hazırlamış oluyoruz. (Dilerseniz bu işlemi 1 gün önceden yaparak kremanızı buzlukta bekletebilirsiniz.)
EKLER TARİFİ HAMUR HAZIRLANIŞI:
- Ekler hamuru için bir tencerenin içine su, tereyağ, tuz, şeker, vanilyayı koyarak kaynatıyoruz. Kaynayan karışımın üzerine un ilave ediyoruz. Hamur halini aldığında 3-5 dakika kadar ateşte karıştırılmaya devam edilen hamuru işlemi tamamladıktan sonra soğumaya bırakıyoruz.
- Soğuyan hamurun üzerine yumurtaları ilave edip mikserle karıştırıyoruz.
- Yapışakn bir hamur halini alan karışımı ardından sıkma torbasına dolduruyoruz.
- Fırın kağıdıyla kapladığımız tepsimizde ince uzun şeritler oluşturuyoruz.
- 180 derecede önceden ısıtılan fırınımıza sürdüğümüz tepmisimizi 40-45 dakika kadar pişiriyoruz.
- Bu işlemin ardından tepsimizi sıcak fırın içinde 25-30 dakika daha bekletebiliriz. Bekleme sürecinde hamurlar kendini çekeceğinden daha güzel bir sonuç alabilirsiniz.
- Fırından çıkardığımızda soğumuş olan eklerleri ortadan eşit şekilde keseceğiz ve alt tabana bolca krema sıkacağız.
- Kestiğimiz diğer parçaları ise kremanın üzerine yerleştirdikten sonra benmari usulü eritilen çikolata ile kaplıyoruz.
- Ardından çikolata kaplı eklerleri isteğe göre fındık, fıstık ya da eritilmiş beyaz çikolata ile süslemek mümkün.
KOLAY EKLER TARİFİNDE KEDİDİLİ KURTARICINIZ OLACAK
Pastane usulü ev yapımı ekler yemek ancak kolay şekilde hazırlamak istiyorsanız kurtarıcınız kedidili olacak. Ekler hamuruna gerek kalmadan hazırlayacağınız bu tarifte yukarıda verdiğimiz ekler kreması tarifini kullanabilirsiniz. İşte kedidili ile hazırlanmış kolay ekler tarifi:
- Pratik bir o kadar da lezzetli bu ekler tarifinde, kedidili bisküvileri 1 saniye kadar süte batırıyoruz.
- Hemen çıkardığımız kedidili bisküvileri tepsimize diziyoruz.
- Üzerine hazırladığımız ekler kremasını ekliyoruz.
- Kalan bisküvileri de yine süte batırdıktan sonra kremanın üzerine diziyoruz.
- Ardındansa sos tavasında hazırladığımız çikolatalı sos ve sütü kaynayana kadar ateşte pişiriyoruz.
- Ocaktan aldığımız çikolata sosunu eklerin üzerinde gezdiriyoruz.
- Çikolata sosu soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz.
- İsteğe göre süslemek için üzerine toz fıstık eklenebilir.
EKLER TARİFİ PÜF NOKTALARI
- Ekler tarifinde dikkat edilmesi gereken püf noktaların başında hamur malzemelerinin sıcaklığı geliyor. Bu nedenle kullanacağınız ekler malzemelerinin oda sıcaklığına ulaşmış olduğuna dikkat etmeyi unutmayın.
- Ekleri hazırlarken üzerinde durulması gereken önemli diğer bir nokta da hamura yumurta eklerken hamurun soğuk olmasına dikkat etmek. Hamur sıcak olduğunda yumurtalar katılaşacağından mutlaka soğutmak gerekir.
- Ekler tarifinde başka bir püf noktada hamurun pişmesi sırasında fırının kapağını açmamak. Ekler hamurunu pişirirken 40 dakikalık pişirme süresinden sonra fırını kapatıp tepsiyi 20-25 dakika daha sıcak fırının içinde bekletirseniz, hamurunuz tamamen kendini çekmiş olacağından daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.
- Püf noktaları arasında dikkatten kaçmaması gereken bir başka nokta da ekler kreması ile ilgili. Kremayı bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında dinlendirme şansınız olursa daha lezzetli ve kıvamı tam oturmuş bir krema elde edebilirsiniz.
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