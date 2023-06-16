Pastanedekilerin lezzetinde trileçe tarifi! Karamelli trileçe nasıl yapılır?

Şerbetli ama hafif bir tatlı arıyorsanız karamelli trileçe tarifi tam size göre! Lezzetine hayran kalacağınız karamelli trileçeden tabak tabak yiyeceksiniz. Evde trileçe nasıl yapılır merak ediyorsanız bu enfes tatlıya göz atabilirsiniz.

MALZEMELER Keki için Malzemeler

5 adet yumurta

10 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı sıvıyağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabarma tozu

Şerbeti için Malzemeler

5 su bardağı soğuk süt

5 yemek kaşığı toz şeker

400 ml. krema

2 yemek kaşığı süt tozu

Karameli için Malzemeler

5 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı margarin

1 paket krema

TARİF Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave edip rengi açılıncaya kadar çırpın.

Yağı yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin, içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup karıştırın.

Karıştırdığımız malzemeleri sıvı karışıma karıştırın, yavaşça karıştırın.

Tamamen harmanlandığında fırın tepsinize dökün ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin.

Tüm şerbet malzemelerinizi bir kaseye koyun ve süt köpürünceye kadar çırpın ve dolaba kaldırın.

Karamel için şekeri teflon tavaya koyup karamel oluncaya kadar pişirin, margarin ve kremayı hızlıca içine ilave edin ve karıştırın.

Kek ılıkken dilimleyip keke kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde üzerine karamel dökerek servis edin.

Not:

Keke şerbetini yavaş yavaş ilave edin, kekin şerbeti tamamen çekmesini bekleyin.

Kekin şerbetini verdikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirmeniz daha iyi sonuç almanızı sağlar.

Eğer üzerinde fazlaca köpük kalırsa karameli dökmeden önce köpüğün bir kısmını alın.





AFİYET OLSUN!

