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    4. Pastanedekilerin lezzetinde trileçe tarifi! Karamelli trileçe nasıl yapılır?

    Pastanedekilerin lezzetinde trileçe tarifi! Karamelli trileçe nasıl yapılır?

    16.06.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Pastaneden alınan trileçenin tadının bir başka olduğunu düşünüyorsanız bu trileçe tarifini denemeniz gerekiyor. Balkan lezzeti olan trileçe hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek. İşte karamelli trileçe tarifi...

    Pastanedekilerin lezzetinde trileçe tarifi! Karamelli trileçe nasıl yapılır?

    Şerbetli ama hafif bir tatlı arıyorsanız karamelli trileçe tarifi tam size göre! Lezzetine hayran kalacağınız karamelli trileçeden tabak tabak yiyeceksiniz. Evde trileçe nasıl yapılır merak ediyorsanız bu enfes tatlıya göz atabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • Keki için Malzemeler
    • 5 adet yumurta
    • 10 yemek kaşığı şeker
    • 1 su bardağı sıvıyağ
    • 10 yemek kaşığı un
    • 5 yemek kaşığı irmik
    • 1 paket vanilya
    • 1 paket kabarma tozu
    • Şerbeti için Malzemeler
    • 5 su bardağı soğuk süt
    • 5 yemek kaşığı toz şeker
    • 400 ml. krema
    • 2 yemek kaşığı süt tozu
    • Karameli için Malzemeler
    • 5 yemek kaşığı toz şeker
    • 1 yemek kaşığı margarin
    • 1 paket krema

    TARİF

    • Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave edip rengi açılıncaya kadar çırpın.
    • Yağı yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin, içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup karıştırın.
    • Karıştırdığımız malzemeleri sıvı karışıma karıştırın, yavaşça karıştırın.
    • Tamamen harmanlandığında fırın tepsinize dökün ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin.
    • Tüm şerbet malzemelerinizi bir kaseye koyun ve süt köpürünceye kadar çırpın ve dolaba kaldırın.
    • Karamel için şekeri teflon tavaya koyup karamel oluncaya kadar pişirin, margarin ve kremayı hızlıca içine ilave edin ve karıştırın.
    • Kek ılıkken dilimleyip keke kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde üzerine karamel dökerek servis edin.
    • Not:
    • Keke şerbetini yavaş yavaş ilave edin, kekin şerbeti tamamen çekmesini bekleyin.
    • Kekin şerbetini verdikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirmeniz daha iyi sonuç almanızı sağlar.
    • Eğer üzerinde fazlaca köpük kalırsa karameli dökmeden önce köpüğün bir kısmını alın.

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    AFİYET OLSUN!

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