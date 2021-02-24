Pastanelerde yediğinizden daha lezzetli: Ev yapımı fırın sütlaç tarifi!

Hafif tatlı yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan fırında sütlaç tarifini bu reçete sayesinde tam kıvamında, üzeri nar gibi kızarmış bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır diyenler için lafı fazla uzatmadan detaylara geçiyoruz.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı buğday nişastası

Bir adet yumurta sarısı + 1 bardak süt

Bir su bardağı su

Bir paket vanilya

FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

1 yumurta sarısını ve nişastayı 1 bardak sütle ayrı bir kapta karıştırın.

Pirinçlerin nişastasını akıtmak için bol suda yıkayın. 1,5 su bardağı suda pirinci haşlayın.

Suyunu çektikten sonra içine 1 litre sütü ekleyin.

Ayrı kapta çırptığınız yumurtayı bunun içine ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Toz şekeri ve vanilyayı karışıma ilave edin. Hafif bir yoğunluğa ulaşan sütlacı ocaktan alabilirsiniz.

Hazırladığınız sütlacı minik güveçlere pay edin.

Sütlaçların üzerleri yanması için fırın tepsisini üst rafa koyun ve ızgara ayarında çalıştırın.

FIRINDA SÜTLAÇ PÜF NOKTALARI

Fırında sütlaç tarifi nefis bir tatlıdır. Sütlacın üzerinin iyi bir şekilde kızarmasını istiyorsanız fırını mutlaka önceden ısıtmalısınız.

Fırın tepsisine eklediğiniz suyun soğuk olmasına dikkat edin. Aynı zamanda bu eklenen su sadece sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmeli.

Fırında sütlaç tarifi malzemelerinde yer alan nişasta, tatlının kıvamını artırır ve pişme süresini kısaltır.



