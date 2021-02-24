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Pastanelerde yediğinizden daha lezzetli: Ev yapımı fırın sütlaç tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Buram buram süt kokan fırında sütlaç, lezzetinden önce mis kokusuyla doyurur. Sütlaç, evlerde sıklıkla yapılsa da fırında sütlaç genelde pastanelerde tüketilir ya da hazır bir şekilde alınır. Aslında fırında sütlaç tarifi düşündüğünüz kadar zor değil. Püf noktalarını dikkate alarak son derece leziz bir tatlıya imza atabilirsiniz. Fırın sütlaç yapımını videolu anlatımla da adım adım izleyebilirsiniz.

Hafif tatlı yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan fırında sütlaç tarifini bu reçete sayesinde tam kıvamında, üzeri nar gibi kızarmış bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır diyenler için lafı fazla uzatmadan detaylara geçiyoruz.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • Bir adet yumurta sarısı + 1 bardak süt
  • Bir su bardağı su
  • Bir paket vanilya

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FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

  • 1 yumurta sarısını ve nişastayı 1 bardak sütle ayrı bir kapta karıştırın.
  • Pirinçlerin nişastasını akıtmak için bol suda yıkayın. 1,5 su bardağı suda pirinci haşlayın.
  • Suyunu çektikten sonra içine 1 litre sütü ekleyin.
  • Ayrı kapta çırptığınız yumurtayı bunun içine ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Toz şekeri ve vanilyayı karışıma ilave edin. Hafif bir yoğunluğa ulaşan sütlacı ocaktan alabilirsiniz.
  • Hazırladığınız sütlacı minik güveçlere pay edin.
  • Sütlaçların üzerleri yanması için fırın tepsisini üst rafa koyun ve ızgara ayarında çalıştırın.

FIRINDA SÜTLAÇ PÜF NOKTALARI

  • Fırında sütlaç tarifi nefis bir tatlıdır. Sütlacın üzerinin iyi bir şekilde kızarmasını istiyorsanız fırını mutlaka önceden ısıtmalısınız.
  • Fırın tepsisine eklediğiniz suyun soğuk olmasına dikkat edin. Aynı zamanda bu eklenen su sadece sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmeli.
  • Fırında sütlaç tarifi malzemelerinde yer alan nişasta, tatlının kıvamını artırır ve pişme süresini kısaltır.
Sütlaç tarifi: Lezzetli ve kolay sütlaç tarifleri (nişastalı, unsuz, pirinçli) - Videolu anlatımSütlaç tarifi: Lezzetli ve kolay sütlaç tarifleri (nişastalı, unsuz, pirinçli) - Videolu anlatım


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