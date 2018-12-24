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Pastırmalı Kadayıf Böreği

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 24.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

Kadayıftan çıtır çıtır, bol peynirli ve pastırmalı bir börek hazırladık, efsane tadına doyamadık! Bu eşsiz tarif davet sofralarınızın vazgeçilmezlerinden olacak.

Pastırmalı Kadayıf Böreği

Malzemeler:

300gr yaş kadayıf
50 gr tereyağı
300 gr dil peyniri
100 gr çemensiz pastırma

Üzeri için;

2 su bardağı süt
1 yumurta
50 gr tereyağı (eritilmiş, soğumuş)

Yapılışı:

Kadayıfı ve eritilmiş tereyağını bir kapta güzelce karıştırın.
Fırın kabına veya tepsiye kadayıfın yarısını alıp eşit bir şekilde yaydırın ve üzerine ellerinizle hafifçe bastırın.
Peyniri ve pastırmayı ekleyin ve kalan kadayıfı üzerine yaydırarak ellerinizle tekrar bastırın.
Sütü, yumurtayı ve tereyağını bir kapta karıştırın ve karışımı böreğin üzerine eşit olarak dökün.
180 derecede, üzeri iyice kızarana kadar 20 dakika pişirin.

Afiyet Olsun


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