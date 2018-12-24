Pastırmalı Kadayıf Böreği

Malzemeler:

300gr yaş kadayıf

50 gr tereyağı

300 gr dil peyniri

100 gr çemensiz pastırma

Üzeri için;

2 su bardağı süt

1 yumurta

50 gr tereyağı (eritilmiş, soğumuş)

Yapılışı:

Kadayıfı ve eritilmiş tereyağını bir kapta güzelce karıştırın.

Fırın kabına veya tepsiye kadayıfın yarısını alıp eşit bir şekilde yaydırın ve üzerine ellerinizle hafifçe bastırın.

Peyniri ve pastırmayı ekleyin ve kalan kadayıfı üzerine yaydırarak ellerinizle tekrar bastırın.

Sütü, yumurtayı ve tereyağını bir kapta karıştırın ve karışımı böreğin üzerine eşit olarak dökün.

180 derecede, üzeri iyice kızarana kadar 20 dakika pişirin.

Afiyet Olsun



