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Pastırmalı soğanlı patates graten: Pastırmalı soğanlı patates graten nasıl yapılır?

08.12.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patatesin her hâlini seviyoruz. Kızarmış, fırınlanmış, çıtır çıtır, soslu... Patatesten yapılan her tarif hem kolaylığı hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Fırında patates yemeklerinin en sevileni olan patates gratenin pastırma ve soğanla buluşması da bir o kadar lezzetli oluyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz pastırmalı soğanlı patates graten tarifiyle yemek masalarını zenginleştirin.

Pastırmalı soğanlı patates graten: Pastırmalı soğanlı patates graten nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon 280kal

Klasik patates yemeklerinden sıkıldıysanız Fransız mutfağına özgü patates graten yemeğine pastırma ve yeşil soğanla yöresel bir dokunuş yapın! Tam bir lezzet şöleni pastırmalı soğanlı patates graten tarifi:

MALZEMELER

  • 1 kg taze patates
  • 3 tane taze soğan
  • 1 paket krema
  • 1 bardak süt
  • 2 su bardağı kaşar peyniri
  • 1 su bardağı parmesan peyniri
  • 100 gr pastırma
  • Tuz, karabiber
  • Muskat rendesi

TARİF

  • Taze patatesleri ince yuvarlaklar hâlinde kesin.
  • Bir kâsede süt, krema, taze soğan, pastırma, tuz, karabiber ve muskat rendesini karıştırın
  • Bir borcamı yağlayın ve patatesleri zemine dizin.
  • Patateslerin üzerine hazırladığınız sostan dökün.
  • Kaşar peyniri rendesini serpin.
  • Bir kat daha patates dilimi yerleştirin ve her hatta aynı işlemleri uygulayın.
  • Tüm katlar bittikten sonra en üste kaşar peyniri ve parmesan serpin.
  • Borcamın üstünü alüminyum folyı ile kapatın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-40 dakika pişirin.
  • Fırından çıkarttıktan sonra folyoyu kaldırın ve peynirler kızarana kadar tekrar fırınlayın.


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