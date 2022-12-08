Pastırmalı soğanlı patates graten: Pastırmalı soğanlı patates graten nasıl yapılır?

Klasik patates yemeklerinden sıkıldıysanız Fransız mutfağına özgü patates graten yemeğine pastırma ve yeşil soğanla yöresel bir dokunuş yapın! Tam bir lezzet şöleni pastırmalı soğanlı patates graten tarifi:

MALZEMELER 1 kg taze patates

3 tane taze soğan

1 paket krema

1 bardak süt

2 su bardağı kaşar peyniri

1 su bardağı parmesan peyniri

100 gr pastırma

Tuz, karabiber

Muskat rendesi

TARİF Taze patatesleri ince yuvarlaklar hâlinde kesin.

Bir kâsede süt, krema, taze soğan, pastırma, tuz, karabiber ve muskat rendesini karıştırın

Bir borcamı yağlayın ve patatesleri zemine dizin.

Patateslerin üzerine hazırladığınız sostan dökün.

Kaşar peyniri rendesini serpin.

Bir kat daha patates dilimi yerleştirin ve her hatta aynı işlemleri uygulayın.

Tüm katlar bittikten sonra en üste kaşar peyniri ve parmesan serpin.

Borcamın üstünü alüminyum folyı ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-40 dakika pişirin.

Fırından çıkarttıktan sonra folyoyu kaldırın ve peynirler kızarana kadar tekrar fırınlayın.



