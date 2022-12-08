Pastırmalı soğanlı patates graten: Pastırmalı soğanlı patates graten nasıl yapılır?

Patatesin her hâlini seviyoruz. Kızarmış, fırınlanmış, çıtır çıtır, soslu... Patatesten yapılan her tarif hem kolaylığı hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Fırında patates yemeklerinin en sevileni olan patates gratenin pastırma ve soğanla buluşması da bir o kadar lezzetli oluyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz pastırmalı soğanlı patates graten tarifiyle yemek masalarını zenginleştirin.
Klasik patates yemeklerinden sıkıldıysanız Fransız mutfağına özgü patates graten yemeğine pastırma ve yeşil soğanla yöresel bir dokunuş yapın! Tam bir lezzet şöleni pastırmalı soğanlı patates graten tarifi:
MALZEMELER
1 kg taze patates
3 tane taze soğan
1 paket krema
1 bardak süt
2 su bardağı kaşar peyniri
1 su bardağı parmesan peyniri
100 gr pastırma
Tuz, karabiber
Muskat rendesi
TARİF
Taze patatesleri ince yuvarlaklar hâlinde kesin.
Bir kâsede süt, krema, taze soğan, pastırma, tuz, karabiber ve muskat rendesini karıştırın
Bir borcamı yağlayın ve patatesleri zemine dizin.
Patateslerin üzerine hazırladığınız sostan dökün.
Kaşar peyniri rendesini serpin.
Bir kat daha patates dilimi yerleştirin ve her hatta aynı işlemleri uygulayın.
Tüm katlar bittikten sonra en üste kaşar peyniri ve parmesan serpin.
Borcamın üstünü alüminyum folyı ile kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-40 dakika pişirin.
Fırından çıkarttıktan sonra folyoyu kaldırın ve peynirler kızarana kadar tekrar fırınlayın.
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