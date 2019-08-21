Patara Plajı'nda 201 yuva belirlendi

Kaş İlçesi'ndeki 18 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı, caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki 22 üreme ve yuvalama alanından biri olarak dikkati çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ile Aydın Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında antik plajdaki caretta caretta yuvaları belirlenerek koruma altına alındı. Aydın Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun başkanlığında yürütülen proje kapsamında, biyolog Dr. Bahadır Törün, biyolog Sahd Ali ve biyolog Habibe Güler gece gündüz Patara Plajı'nda nöbet tutuyor, yuvaları kontrol ediyor.

201 YUVA BELİRLENDİ

Ekibin sorumlusu Dr. Bahadır Törün, 15 Mayıs'tan beri saat 20.00'den 08.00'e kadar Patara Plajı'nda çalıştıkları, yuvaların zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini kaydetti. Bu çalışmanın 15 Eylül'e kadar süreceğine değinen Dr. Törün, "Şu ana kadar 201 yuva tespit ettik. Bu sayının artmasını bekliyoruz. Geçen yıl 225 yuva belirlemiştik. Bütün yuvaları korumaya aldık. Tamamını yüzeyaltı ve yüzey üstü tel kafesle korumaya aldık. Yuvaların tamamını tilki, domuz, porsuk, martı, yengeç, sorumsuz insanlara karşı koruyoruz. Buna rağmen bazen sahile gelenler yüzeydeki tel kafesleri çöpe atıyor ya da kafesleri deviriyor" dedi.