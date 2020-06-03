Patates püresi tarifi: Her yemeğin yanına en çok o yakışır

İstisnasız her yemeğin yanına yakışan patates püresi genellikle misafir sofralarında tercih edilir. Et yemeklerinin en güzel tamamlayıcısı olan patates püresi tarifi ile unutulmaz bir lezzete imza atabilirsiniz. Az malzemeli, bol zahmetli ama yemesi keyifli tarif için 45 dakikanızı ayırmanız yeterli.

PATATES PÜRESİ TARİFİ MALZEMELERİ

6 tane orta boy patates

3 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

PATATES PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyun ve bol suda yıkayın.

Hazırladığınız patatesleri derin bir tencereye alın.

Üzerini geçecek şekilde suyla doldurarak, haşlamak için ocağa alın.

Yumuşayan patatesleri rendeleyin.

Rendelediğiniz patateslerin için tereyağını ekleyerek ezici yardımıyla, patatesleri ezerek karıştırın.

Patatesleri karıştırmaya devam ederken bir bardak sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin.

Afiyet olsun.

PATATES PÜRESİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Patateslerin pamuk gibi yumuşacık olması için düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz.

Ünlü şef Arda Türkmen patates püresi tarifinde 1 bardak süt yerine, 4 bardak krema kullanıyor.

Patateslerin daha hızlı haşlanması için kabuğunu soyduğunuz patatesleri küp küp doğrayarak haşlayabilirsiniz.

PATATES PÜRESİ ÇEŞİTLERİ

Hayat kurtaran sebzelerin başında gelen patatesi binlerce farklı tarifte kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen her şekilde deneyebileceğiniz patates püresinin en popüler çeşitlerinin başında fırında patates püresi ve kaşarlı patates püresi geliyor. Şef Arda Türkmen’in yaptığı gibi patates püresini kremalı olarak da yapabilirsiniz.

PATATES PÜRESİ SUNUMLARI

Patates püresini üzerine ince kıyılmış maydanoz veya dereotu ile süsleyerek yapabilirsiniz.

Damak zevkinize göre seçtiğiniz baharatları serpiştirebilirsiniz.

Derin bir servis tabağına aldığınız patates püresinin üzerine beyaz peynir, kaşar peyniri, mozarella veya daha yoğun lezzetli peynirlerden birini rendeleyerek sunabilirsiniz.

PATATES PÜRESİ KAÇ KALORİ?

Bir yemek kaşığı patates püresi 28 kaloridir. Ortalama bir porsiyonu ise 490 kaloridir.



