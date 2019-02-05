Patates ve havuçları müzik aletlerine dönüştüren Çinliden 'sebze müziği'

Sputnik Türkiye'nin haberine göre sebzeden yaptığı müzik aletleri bozulunca Qichao Shi tuğla ve bisiklet gibi evde kullanılan bazı eşyalardan da flüt yapmaya başlıyor.
Yaratıcı müzisyen bu sebze enstrümanlarla gerçek müzik aletlerini aratmayacak performanslara imza atıyor.
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