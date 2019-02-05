Patates ve havuçları müzik aletlerine dönüştüren Çinliden 'sebze müziği'

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Çinli Qichao Shi, patatesle bile müzik yapabiliyor. Sebzeleri müzik aletlerine dönüştüren Shi, çok çabuk bozuldukları için sebzeleri yalnızca iki gün kullanabiliyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre sebzeden yaptığı müzik aletleri bozulunca Qichao Shi tuğla ve bisiklet gibi evde kullanılan bazı eşyalardan da flüt yapmaya başlıyor.

Yaratıcı müzisyen bu sebze enstrümanlarla gerçek müzik aletlerini aratmayacak performanslara imza atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
PATATES havuç müzik aleti çin

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