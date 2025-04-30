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Patatesin bilinmeyen 6 inanılmaz kullanım alanı! Evde pratik çözümler

Birçok insanın bildiği üzere patates vitamin, mineral, lif ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Patates dünyanın pek çok bölgesinde ve iklimde yetişebilen, her yerde bulunması kolay ve ekonomik bir sebzedir. Aynı zamanda patatesin birbirinden farklı kullanım alanları da bulunur.

Patatesin bilinmeyen 6 inanılmaz kullanım alanı! Evde pratik çözümler
Defne Vera Şahin

Patatesin, zengin bir karbonhidrat içeriğine sahip olması ve kolay yetiştirilebilmesi dünya çapında temel besin maddesi olarak yaygınlaşmasını sağlamıştır. İçeriğinde faydalı pek çok besin maddesinin olması ve kolay ulaşılabilmesi, bilhassa kırsal bölgelerde yaşayan insanların beslenme şeklinde merkezi bir konuma taşımıştır. Modern yaşamın yemek alışkanlıklarından biri olan fastfood, patatesi sağlıksız bir besine dönüştürse de patatesin hâlâ birçok faydasından söz edilebilir. Bununla beraber patates çeşitli alanlarda farklı şekillerde kullanılabilmektedir.

Patatesin bilinmeyen 6 inanılmaz kullanım alanı

Patatesin çeşitli kullanım şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Ellerdeki lekeleri çıkarır

Böğürtlen, karadut ve pancar gibi besinlerden dolayı ellerinizde çıkmayan lekeler varsa ikiye böldüğünüz bir patatesin ön yüzüne limon sıkarak ellerinizdeki lekeleri ovuşturabilirsiniz. Hemen durulamadan patates ve limon suyunun iyice etkisini göstermesi için 15 dakika kadar bekleyin ve ardından tekrar lekeleri ovuşturun.

2. Gözaltı morluklarını ve şişlikleri giderir

Patates vücuttaki şişlikleri ve ödemi gidermek için kullanılabilir. İçeriğindeki nişasta ve antienflamatuar sayesinde şiş göz altlarını gidermek için hızlı ve pratik yöntemlerden biridir. Uykusuzluk, yorgunluk ya da ağlamak gibi nedenlerden dolayı şiş gözleri yatıştırmak için patatesten ince iki dilim keserek gözlerinizin üzerine yerleştirin ve 15 dakika kadar bekleyin.

3. Gözlük camlarının buğulanmasını önler

Soğuk havada yürürken buğulanan gözlük camlarınız sebebiyle görmekte zorlanıyorsanız birkaç damla patates suyuyla gözlük camlarınızı ovuşturun ve 2-4 dakika kadar bekleyin. Ardından herhangi bir gözlük beziyle gözlük camlarınızı silin.

4. Gümüş eşyaları parlatır

Evdeki gümüş eşyalarınızı parlatmak ve oluşan kararmayı gidermek için, 1 gün önceden haşlanan patateslerin suyunu dökerek ziyan etmeyin. Zira haşlama suyu gümüş eşyaların üzerinde oluşan lekeleri giderecek ve pırıl pırıl olmalarını sağlayacak. Kararmış gümüş eşyaları patates suyunun içerisinde en az 1 saat kadar bekletin ve sonra yıkayıp durulayın.

5. Yemeklerdeki fazla tuzu emer

Unutkanlık ya da dikkatsizlik sonucunda yemeklerinize fazla tuz attıysanız ve tüm yemeğin çöpe atılması gerektiğini düşünüyorsanız patatesten yardım alabilirsiniz. Zira fazla tuz atılmış bir yemeğin içerisine eklenen birkaç adet çiğ patatesi yemekle birlikte pişirmeye devam ederseniz patatesler pişmeye başladıkça yemekteki aşırı tuzu emecektir.

6. Patates ve sıcak-soğuk terapisi

Patates sıcağı ve soğuğu çok iyi tutabilen bir besin olduğundan eklem burkulmalarında, zedelenmelerinde ve ağrılarında soğuk-sıcak kompresi yapabilmek için oldukça uygun bir besindir. Ağrıyan kas dokularınızı rahatlatmak ve yumuşatmak için sıcak bir kompres yapacaksanız, haşlanmış sıcak patatesi folyoyla sarıp ağrıyan bölgenin üzerine yerleştirin. Tam tersi bir senaryoda ayağınızı burktuysanız, ödem, şişlik ve morarmayı engellemek için haşlanmış patatesi buzluğa yerleştirip iyice soğutun. Ardından bir folyoya sarın ve burkulan bölgeye uygulayın.

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Anahtar Kelimeler:
patates
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