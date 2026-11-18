Patatesler uygun koşullarda saklanmadığında zamanla filizlenebiliyor ve renk değiştirebiliyor. Pek çok kişi filizlenen patatesleri keserek kullanmaya devam etse de bu durum her zaman güvenli olmayabiliyor. Filizlenme sürecinde patatesin doğal savunma mekanizmasının parçası olan glikoalkaloidlerin miktarı artabiliyor. Bu bileşikler arasında bulunan solanin ise yüksek miktarda tüketildiğinde zehirlenmeye neden olabiliyor.

FİLİZLENEN PATATESLER NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

Solanin, patatesin böcekler ve diğer organizmalara karşı geliştirdiği doğal savunma mekanizmasının bir parçası. Normal koşullarda patateslerde düşük seviyelerde bulunan bu bileşik, bazı saklama koşullarında artabiliyor.

Özellikle uzun süre ışığa maruz kalmak, uygun olmayan ortamlarda saklanmak ve filizlenme sürecinin başlaması, patateste glikoalkaloid birikimini etkileyebiliyor. Filizler ve yeşil alanlar bu nedenle dikkatle incelenmesi gereken bölümler arasında yer alıyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne (EFSA) göre yüksek miktarda glikoalkaloid tüketimi mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishale yol açabiliyor. Daha yüksek maruziyetlerde nörolojik belirtiler de görülebiliyor. Ortaya çıkabilecek şikayetlerin şiddeti, tüketilen miktara ve kişinin maruz kaldığı doza bağlı olarak değişiyor.

FİLİZLENEN PATATES PİŞİRİLİRSE ZARARLI MADDELER YOK OLUR MU?

Patatesi haşlamak, fırında pişirmek veya kızartmak, içerdiği solaninin tamamen ortadan kalkacağını garanti etmiyor. Çünkü glikoalkaloidler normal pişirme sıcaklıklarına karşı oldukça dirençli. Bazı pişirme yöntemleri bu bileşiklerin miktarını kısmen azaltabilse de ileri derecede bozulmuş bir patatesi yalnızca pişirerek güvenli hale getirmek mümkün değil.

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), çok yeşil, acı tat veren veya yoğun şekilde filizlenmiş patateslerin tüketilmemesini öneriyor. Filizlerin az sayıda olduğu ve yeşil alanların sınırlı kaldığı durumlarda ise etkilenen bölümlerin genişçe kesilerek çıkarılması tavsiye ediliyor.

HANGİ PATATESLER YENEBİLİR, HANGİLERİ ATILMALI?

Patatesin üzerindeki filizlerin sayısı, yeşil alanların büyüklüğü ve genel görünümü tüketim kararı verirken önem taşıyor.

Az sayıda ve küçük filiz: Patates genel olarak sağlıklı görünüyorsa filizler ve çevresindeki bölüm genişçe kesilerek çıkarılabilir.

Küçük yeşil alanlar: Sınırlı yeşil bölgeler, etkilenen kısımların genişçe kesilmesiyle uzaklaştırılabilir. Ancak patatesin genel durumu da değerlendirilmelidir.

Çok sayıda ve gelişmiş filiz: Patatesin yoğun şekilde filizlenmesi, özellikle başka bozulma belirtileri de varsa tüketilmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Geniş yeşil alanlar: Büyük ölçüde yeşermiş patateslerin atılması öneriliyor.

Acı tat: Patates acı bir tada sahipse tüketilmemesi gerekiyor.

Özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde daha dikkatli olunması gerekiyor. Çocukların vücut ağırlığı daha düşük olduğu için aynı miktarda zararlı bileşiğe maruz kalmaları, yetişkinlere kıyasla daha yüksek doz anlamına gelebiliyor.

PATATESLERİN FİLİZLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NASIL SAKLANMALI?

Patateslerin filizlenmesini yavaşlatmak ve glikoalkaloid oluşumunu destekleyen koşulları azaltmak için doğru saklama ortamı büyük önem taşıyor. EFSA ve BfR, patateslerin ışıktan korunmasını ve uygun koşullarda muhafaza edilmesini öneriyor.

Patateslerin daha uzun süre dayanması için şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:

Serin, kuru, karanlık ve hava alabilen bir yerde saklayın.

Doğrudan güneş ışığına veya güçlü aydınlatmaya maruz bırakmayın.

Hava dolaşımına izin veren bez ya da kağıt torbalar kullanın.

Sıcak ortamlarda uzun süre bekletmeyin.

Patatesleri düzenli olarak kontrol edin ve bozulma belirtileri gösterenleri diğerlerinden ayırın.