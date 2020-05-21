İftarda sıcacık, çıtır çıtır bir başlangıç yapmak istiyorsanız patatesli çıtır börek tarifi tam size göre. Tarifin ip ucu ise kullandığımız sosunda gizli. Böreklerinizin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız sirkeli sostan bol miktarda kullanmayı unutmayın.

MALZEMELER

3 adet yufka

Bir bardak sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı sirke

İç harcı için:

3 adet haşlanmış patates

Bir adet kuru soğan

Kırmızı toz biber

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Bir adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri minik küpler şeklinde doğrayın.

Soğanı minik minik küp şeklinde dilimleyin.

Soğanı teflon tencereye alın ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavurun.

Soğanın rengi dönünce içine doğradığınız patatesleri, tuzu ve baharatları ilave ederek harmanlayın.

İç harcınız hazır.

Bir kasenin içinde sıvı yağı, sirkeyi ve unu karıştırın.

Yufkaları 4 ya da 6 eşit parçaya üçgen şeklinde kesin.

Hazırladığınız sirkeli sostan fırça yardımıyla yufkaya sürün.

Sonrasında üzerine patates harcından bir miktar ekleyin ve sigara böreği şeklinde sarın.

Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın ve sirkeli sostan bol miktarda kullanmaya özen gösterin.

Böreklerin üzerine yumurta sarısından sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında börekleri kızarana kadar pişirin.



