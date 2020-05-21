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Patatesli çıtır börek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Çıtır çıtır kızarmış, patatesli böreğe kim hayır diyebilir ki? Tadından önce kokusuyla doyuran patatesli çıtır börek tarifi Mynet Yemek takipçileri için geliyor, buyursunlar...

Patatesli çıtır börek tarifi

İftarda sıcacık, çıtır çıtır bir başlangıç yapmak istiyorsanız patatesli çıtır börek tarifi tam size göre. Tarifin ip ucu ise kullandığımız sosunda gizli. Böreklerinizin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız sirkeli sostan bol miktarda kullanmayı unutmayın.

MALZEMELER

3 adet yufka
Bir bardak sıvı yağ
3 yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı sirke

İç harcı için:
3 adet haşlanmış patates
Bir adet kuru soğan
Kırmızı toz biber
Karabiber
Tuz

Üzeri için:
Bir adet yumurta sarısı

Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymişÜzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri minik küpler şeklinde doğrayın.
Soğanı minik minik küp şeklinde dilimleyin.
Soğanı teflon tencereye alın ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavurun.
Soğanın rengi dönünce içine doğradığınız patatesleri, tuzu ve baharatları ilave ederek harmanlayın.
İç harcınız hazır.
Bir kasenin içinde sıvı yağı, sirkeyi ve unu karıştırın.
Yufkaları 4 ya da 6 eşit parçaya üçgen şeklinde kesin.
Hazırladığınız sirkeli sostan fırça yardımıyla yufkaya sürün.
Sonrasında üzerine patates harcından bir miktar ekleyin ve sigara böreği şeklinde sarın.
Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın ve sirkeli sostan bol miktarda kullanmaya özen gösterin.
Böreklerin üzerine yumurta sarısından sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında börekleri kızarana kadar pişirin.


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