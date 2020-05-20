Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

Türk mutfağının yıldızı olan börek, tok karnına bile kendisine midede yer bulur :) Hazır yufkası, el açması, milföyü derken onlarca çeşit tarifi bulunur ve hepsi gerçekten de kilo almaya değer lezzete sahiptir. Böreği yemesi çok keyiflidir ancak yapması biraz tecrübe ister. Siz de restoranlardaki gibi çıtır çıtır, anne eli değmişcesine lezzetli börek pişirmek istiyorsanız bu tüyolara kulak verin!

İşte ağızda dağılan ve her bir ısırıkta çıtırdayan börek yapmanın sırları...

YAĞ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİN!

Açma börek yaparken hamuru inceltmek ve çıtır olmasına sağlamak için genelde ağırlıklı olarak un kullanılır ancak bu yanlış bir yöntemdir. Hamuru inceltmek için bol miktarda yağ kullanmalısınız. Eğer yufkayı hazır kullanacaksanız da bunun için yufkanın aralarını bol miktarda yağlamalısınız.

SÜT KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Hamuru yağlarken içine süt ilave ederek çıtır etkisini daha da artırabilirsiniz. Yağ ve sütü karıştırın. Her kata bu harçtan ekleyin.

SİRKELİ HARÇ YÖNTEMİNİ DUYMUŞ MUYDUNUZ?

Derin bir kap içine yarım bardak sıvı yağ, az miktar un ve tuz ilave edip karıştırın. Bu karışımın içine eklediğiniz un kadar sirke de katıp boza kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırlanan bu karışımdan yufka harçlarına sürün.

Böreği fırına vermeden önce üzerine sodalı yumurtalı karışım hazırlayıp fırça yardımıyla sürün. Bu karışım, böreği daha gevrek olmasını sağlayacaktır.

Böreği hazırladıktan sonra pişirme ısısı da son derece önemli. Ne düşük ısıda ne de yüksek ısıda pişirin.



