Patatesli tepsi börek: Yumuşacık olması sağlayan şey üstüne dökülen sosu ve pişmeden önce...

İçi yumuşacık, dışı çıtır patatesli börek tarifi için kolları sıvayın. İçindeki malzemeleri daha önceden pişirdiğimiz için tepsi böreğiniz yarım saatte hazırlanıyor. Ayrıca böreğinizin içinin yumuşacık olabilmesi için püf noktasını da paylaşıyoruz. İşte usta şef Semen Öner'in elinden patatesli tepsi böreğin yapılışı.

PATATESLİ BÖREK MALZEMELERİ

4 adet yufka

3 adet soğan

2 diş sarımsak

8 adet orta boy haşlanmış patates

1 yemek kaşığı salça

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Pul biber

Toz biber

Karabiber

Tuz

Üzeri için,

1 yumurta

1 kaşık sıvıyağ

Yarım su bardağı süt

PATATESLİ BÖREK YAPILIŞI

Önce soğanlar ince ince doğranır. Tencereye zeytinyağı eklenir. Yağ ısındığı zaman soğan içerisine eklenir. Orta ateşte yakmadan pişirilir. Sarımsak bıçağın sırtıyla ezilir, bu şekilde soğanın içerisine atılır. Tadını bu şekilde verir, ardından çıkartabilirsiniz.

Böreğin iç harcı için, haşlanmış patatesler küçük küçük doğranır. Rendeleme de tercih edilebilir. Ardından büyük bir kabın içerisine konur. Patatesleri haşlarken soğuk suyun içerisine koymayı tavsiye ederim, suyun içerisine tuz atılabilir. Kolay soyulması için de soğuması beklenmelidir.

Doğranmış patateslerin üzerine zeytinyağı ve salça eklenir. Kekik konulabilir. Bolca kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, çok az karabiber ve biraz da tuz eklenir. Son olarak kavrulmuş soğan kaba dökülür, ardından harç harmanlanır.

Zeytinyağı, tepsi tabanına ve kenarlarına fırça yardımıyla sürülmelidir. Yufka tepsinin tabanına açılır ve tekrar yağlanır. Üzerine ikinci yufka açılır ve harç yufkanın üzerine eklenir. Harcın tamamı güzelce tepsiye yayılır. Ardından diğer yufka katları üzerine konmaya başlanır. Ardından kenarları kıvrılarak katlanabilir.

Üzerinin harcı için bir kaşık zeytinyağı ve bir yumurta karıştırılır. Ardından üzerine süt dökülür ve böreğin üzerinde gezdirilir. Ancak harcın aralara da girmesi için dilimlemek iyi bir yöntem olacaktır. Üzerine son olarak susam gezdirilebilir.

Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 30 - 40 kadar pişmesi yeterli olacaktır. Börek servise hazırdır. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Böreğin üzeri için kullanılan süt böreğinizin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Pişmeden önce kesmeniz de böreğin harcı iyice emmesini sağlayacaktır.



