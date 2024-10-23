Patatnik tarifi: Patatnik nasıl yapılır?

Patatnik ana maddesi patates olan bir lezzettir. Yapılışı sadece birkaç dakika sürmesine rağmen tadı uzun süre damaklarda kalacak kadar enfestir. Bulgar mutfağından tüm dünyaya yayılan bu lezzeti siz de aşağıdaki tarife göre yapabilirsiniz.

MALZEMELER 4 patates

1 soğan

2 kaşık un

2 yumurta

Birer çay kaşığı tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

4 kaşık yağ