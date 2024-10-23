Patatnik tarifi: Patatnik nasıl yapılır?

Yapımı son derece kolay olan patatnik adını da tadını da Bulgar mutfağından alan bir lezzettir. Her öğünün vazgeçilmezi olan bu tarifi siz de kendi evinizin mutfağında hazırlayıp servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Patatnik ana maddesi patates olan bir lezzettir. Yapılışı sadece birkaç dakika sürmesine rağmen tadı uzun süre damaklarda kalacak kadar enfestir. Bulgar mutfağından tüm dünyaya yayılan bu lezzeti siz de aşağıdaki tarife göre yapabilirsiniz.
MALZEMELER
4 patates
1 soğan
2 kaşık un
2 yumurta
Birer çay kaşığı tuz ve karabiber
1 çay kaşığı kırmızı biber
4 kaşık yağ
TARİF
Soğanı ve patatesi rendeleyin.
Suyunu iyice sıkıp bir kapta karıştırın.
Unu, yumurtaları, baharatları ekleyip karıştırın.
Bir tavada sıvı yağı ısıtın.
Karışımdan tavaya döküp ince bir tabaka olana kadar yayın.
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