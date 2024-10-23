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Patatnik tarifi: Patatnik nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 00:08
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Yapımı son derece kolay olan patatnik adını da tadını da Bulgar mutfağından alan bir lezzettir. Her öğünün vazgeçilmezi olan bu tarifi siz de kendi evinizin mutfağında hazırlayıp servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Patatnik tarifi: Patatnik nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 34kal

Patatnik ana maddesi patates olan bir lezzettir. Yapılışı sadece birkaç dakika sürmesine rağmen tadı uzun süre damaklarda kalacak kadar enfestir. Bulgar mutfağından tüm dünyaya yayılan bu lezzeti siz de aşağıdaki tarife göre yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 patates
  • 1 soğan
  • 2 kaşık un
  • 2 yumurta
  • Birer çay kaşığı tuz ve karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 4 kaşık yağ

TARİF

  • Soğanı ve patatesi rendeleyin.
  • Suyunu iyice sıkıp bir kapta karıştırın.
  • Unu, yumurtaları, baharatları ekleyip karıştırın.
  • Bir tavada sıvı yağı ısıtın.
  • Karışımdan tavaya döküp ince bir tabaka olana kadar yayın.
  • İki taraflı kızartın.
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tarif
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