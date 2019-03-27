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Patenli genci tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

İzmir'de hızla ilerleyen bir kurye motosikletinin arkasına tutunup, tehlikeli yolculuk yapan patenli genç, görenleri korkuttu.

Yeşildere Caddesi'nde, hızla giden bir kurye motosikletinin arka tarafına iki eliyle tutunup yolculuk yapan patenli genç, hem kendisini hem de trafikteki diğer araçların sürücülerini tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü ise, arkasına takılan genci uyarmayarak yoluna devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
patenli genç izmir

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