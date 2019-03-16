Mynet Trend

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Pendik’te patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Görenlerin yüreğini ağzına getiren genç, yoldaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Pendik Kurtköy’de patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.

Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan genç, adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra otobüsü bırakan genç, rahat tavırlar sergileyerek oradan uzaklaştı.

O anlar, otobüsün arkasında aracıyla seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(İHA)


2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldıKarnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı
Görür görmez incelemeye başladıGörür görmez incelemeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS patenli genç pendik

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Buket Aydın'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Buket Aydın'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Camide yaptığı pes dedirtti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Camide yaptığı pes dedirtti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı

Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı

Caddeye bırakılan elektrikli scooter'a anlam veremeyen yaşlı adamın o anları

Görür görmez incelemeye başladı

Oğlaklardan sahiplerine yorgunluk masajı

Yere yatar yatmaz zıplamaya başlıyorlar!

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı başladı

Yasak başladı! Resmi açıklama yapıldı

Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü

Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü

Sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı... O anlar kamerada

Alev alev yanarak dışarı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.