Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik Kurtköy’de patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.
Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan genç, adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra otobüsü bırakan genç, rahat tavırlar sergileyerek oradan uzaklaştı.
O anlar, otobüsün arkasında aracıyla seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
(İHA)
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