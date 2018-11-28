TREND

Patenli gençlerin ölümle yolculuğu

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
İLGİNÇ HABERLER  | 28.11.2018 21:24 | Son Güncelleme

Ankara-Konya Yolunda kamyonun arkasına tutunan gençler canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptı.

Görüntüler Ankara-Konya Yolu Gölbaşı istikametin de vatandaş kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu Konya Yolunda kamyonun arkasına tutan 3 patenci genç hiç kimseye aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti. Yürekleri ağza getiren bu olay görüntüyü cep telefonu ile kaydeden vatandaşı bile çileden çıkardı. Hatta gençler öyle ileri gitti ki görüntüyü cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşla dalga geçmeye kadar gittiler. Sadece kamyon arkasında giden patenci gençler değil, kamyon arkasında da çocukların olduğu ve kamyondan sarktıkları da dikkat çekti.

Patenci gençlerin tehlikeli yolculukları Gölbaşı’ na kadar devam etti.

(İHA)

PARTNERKraliyet'te Meghan krizi!Kraliyet'te Meghan krizi!
Hayatının şokunu yaşadıHayatının şokunu yaşadı
Uçan rahip ABD’de gündem olduUçan rahip ABD’de gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paten Ankara konya

En Çok Okunan Trend Haberler

Akıllı telefonlar seks hayatını olumsuz etkiliyor

Akıllı telefonlar seks hayatını olumsuz etkiliyor

Paranın değerini ne belirler? Horoz yumurta örneği

Paranın değerini ne belirler? Horoz yumurta örneği

Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!

Game of Thrones oyuncularının gerçek halleri!

Göğüslerini büyütme isteği sonu oldu! Feci ölüm

Göğüslerini büyütme isteği sonu oldu! Feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Albino boa yılanına tavşan uzatan adam hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı

ABD’de uçarak vaaz veren rahip sosyal medyada gündem oldu

Uçan rahip ABD’de gündem oldu

Ayakkabı denerken satıcının aklını aldı

Satıcının aklını aldı!

Zoru başardı! Kocaman dondurmayı tek seferde yuttu

Tek seferde zoru başardı

Gökyüzünde klarnetle Çanakkale Türküsü çaldılar

Gökyüzünde klarnet çaldılar

Minik öğrencinin "polis amca"yla diyaloğu güldürdü

Minik öğrencinin polisle diyaloğu güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.