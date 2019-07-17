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Patisini bardak gibi kullanan kedi Reddit’te fenomen oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 17.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Reddit adlı bir sosyal ağdan paylaşılan sevimli kedinin patisi bardak gibi kullanıp su içtiği anlar paylaşım rekorları kırdı.

Siyah-beyaz sevimli bir kedinin su kabı önünde arkasına yaslanıp, bardaktan içer gibi patisini kullanarak su içtiğini gösteren video Reddit’te paylaşıldı; iki gün içinde görüntülerle ilgili 64 bin yorum yapıldı.

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Videoyu paylaşan kullanıcı, “Yemin ediyorum kedilerin nasıl su içtiğini biliyor ama sanırım böyle içmenin daha iyi olduğunu düşünüyor” yazdı. Kedinin sahibi olduğunu belirten kullanıcı, kediyi sokaktan evlat edindiğinde beş haftalık olduğunu ve o zamandan beri bu şekilde su içtiğini vurguladı.

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Kimileri patisindeki suyu yalayarak içen kediyi uzanarak üzüm yiyen Roma İmparatorlarına benzetti, kimileri zengin mirasyedilere. Bir kullanıcı ise Reddit’te kısa sürede fenomen olan kedi için “Kediler sahiplerini nasıl eğlendireceklerini gayet iyi bilirler” yazdı.

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