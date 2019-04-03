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Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinin İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde esnafın sevgisini kazanan bir kedi, sosyal medyada paylaşılan videosuyla fenomen oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kapıyla mücadele eden kedi önce ağzıyla cam kapıyı ısırıyor. Dışarı çıkmak isteyen kedi daha sonra patisiyle kapıyı açıyor ve bir müddet bakındıktan sonra dışarıya çıkıyor. Kedinin kapıyla mücadelesiyse hayvanseverlerin ilgisini topladı. Kahramanmaraş’taki bu görüntüler vatandaşlarca sosyal medyada paylaşıldı.

"DAVRANIŞI DEĞİŞTİ"

Mahalleli olarak kediye sahip çıkan esnaf Bilal Çay, "Kedi burada apartman girişinde kalıyor. Gün içerisinde ise iş yerlerini gezer. Bizim dükkanda yiyecek içeceklerini veriyoruz arkada yeri var. İlk geldiğinde bu kadar uysal değildi, şimdi ise çok davranışı değişti. Patisiyle kapıyı açıyor. İnsanlarla oyun oynamayı seviyor. Bizde kendisini çok seviyoruz. Hayvan sevgisi farklı bir şey’’ dedi. (İHA)

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Kahramanmaraş kedi fenomen

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