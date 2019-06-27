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Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta patisiyle kapıyı açan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Görüntüler, Onikişubat ilçesi Kurtlar mahallesinde çekildi. Kapalı kapıdan dışarı çıkmak isteyen, ancak kimse kapıyı açmayınca kendisi zıplayarak kapıyı açan kedi, görenleri şaşırttı.

Patisiyle kapıyı açtıktan sonra miyavlayarak bir süre etrafa bakınan kedi daha sonra dışarı çıkıyor. Kedinin bu halleri ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kedi Kapı

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