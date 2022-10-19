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Patlamada hayatını kaybeden madencinin yarım kalan hayalini eşi gerçekleştirecek

19.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Soner Ak'ın dayısı Hasan Yamaner: - "Daha önce mezarlıklara dökülecek suyu, çeşme olmadığı için evlerden taşıyorlardı. 'Buraya çeşme yaptıracağım' dedi. Onun mezarına suyu, yaptırdığı çeşmeden götürüyoruz" - Soner Ak'ın eşi Özge Ak: - "Çeşme daha bitmeden 'Ölürsem, beni çeşmenin olduğu yere gömün' demişti. Bir çeşme daha kaldı, onu da ben yaptıracağım"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden ve çeşme yaptırdığı köy mezarlığına defnedilen Soner Ak'ın yaptırmak istediği diğer çeşmeyi eşi tamamlayacak.

Hüseyin ile Fadime Ak'ın oğulları 39 yaşındaki İzzet 10 yıl önce, 32 yaşındaki Soner Ak 3 yıl önce madende çalışmaya başladı.

Maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada iki kardeşten Soner Ak hayatını kaybetti, yaralı kurtarılan ağabey ise İstanbul'da tedavi altına alındı.

İnciğez köy mezarlığına yaptırmak istediği üç çeşmeden ikisini inşa ettiren Ak'ın yarım kalan hayalini eşi Özge Ak tamamlamak istiyor.

- "Her zaman helallik isteyerek madene giderdi"

Soner Ak'ın 10 yıllık eşi Özge Ak, AA muhabirine, eşinin madene her gittiğinde çocuklarını öptüğünü ve kendisinden "helallik" istediğini söyledi.

Eşinin hayırsever biri olduğunu belirten Ak, "TTK'ye girdiğinden beri çeşme yaptırmak istiyordu. Caminin faturasını ödedi, sonra çeşme yaptırdı. Çok hayrı oldu. Çeşme daha bitmeden, 'Ölürsem, beni çeşmenin olduğu yere gömün' demişti. Bir çeşme daha kaldı, onu da ben yaptıracağım. Köy mezarlığının çeşmesi yoktu." dedi.

- "Arabasını değiştirmek istiyordu"

Ak'ın dayısı Hasan Yamaner de cuma namazını beraber kıldıkları yeğeninin daha sonra maden ocağına çalışmaya gittiğini anlattı.

Yeğeninin kendisine arabasını değiştirmek istediğini söylediğini aktaran Yamaner, "Bana taksitle araba alalım, dedi. Cumartesi günü araba değiştirecektik, gitmek kısmet olmadı." diye konuştu.

Yamaner, yeğeninin çok hayırsever bir insan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mezarlıktaki çeşmeleri o yaptırdı. Daha önce mezarlıklara dökülecek suyu, çeşme olmadığı için evlerden taşıyorlardı. 'Buraya çeşme yaptıracağım' dedi. Onun mezarına suyu yaptırdığı çeşmeden götürüyoruz."

Yaralı kurtulan yeğeninin İstanbul'da tedavisinin devam ettiğine değinen Yamaner, "İkisi aynı anda çalışırlardı. Aynı vardiyadalardı. Durumu ağır, yoğun bakımda. İki katlı evleri vardı, kardeşiyle altlı üstlü oturuyordu. Madencilik bizim kaderimiz. Bizim geçimimiz madenden. Kardeşler birbirine çok bağlıydı, işe beraber gidiyorlardı." şeklinde konuştu.

Baba Hüseyin Ak da kendisinin de aynı maden ocağından emekli olduğunu dile getirerek, "Oğullarımın ikisi de orada çalışıyordu, birisi 10 yıl oldu, vefat eden oğlum ise 3 yıl oldu. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş." ifadesini kullandı.

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Fadime Ak da "Başkasının canı yanmasın, Allah kimseye böyle acı göstermesin. Benim canım yandı, çocuğumun biri İstanbul'da hastanede, Allah yardım etsin." dedi.

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