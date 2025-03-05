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Patlamayan mısır tekrar patlatılır mı, nasıl patlatılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.02.2025 01:36
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Popcorn olarak da bilinen patlamış mısır, sinemaların ya da evde yapılan film günlerinin vazgeçilmez atıştırmalıklarından biridir. Cin mısırı adı da verilen özel üretim bir mısırın çeşitli işlemlerden geçerek hazırlandığı patlamış mısır hazır alınabildiği gibi evde de kolaylıkla hazırlanabilir.

Patlamayan mısır tekrar patlatılır mı, nasıl patlatılır?

Patlamaya uygun olarak üretilen mısırlar, yeterli ısıya ulaştırılarak patlatılırlar. Evde kolaylıkla hazırlanabilen atıştırmalıklardan biri olan patlamış mısır cin mısırı adı verilen özel mısır tanelerinden yapılır. Genel olarak sinemada ya da evde film izlerken tüketilen bir atıştırmalıktır ve gerekli ısıya ulaştıktan sonra doğru patlatma teknikleri ile hazırlanırsa çok daha lezzetli olur.

Patlamayan mısır tekrar patlatılır mı?

Patlamaya uygun olarak üretilen mısır tanelerinin içinde su buharı bulunur. Dış kabukları sert olan bu taneler ısıtıldığı zaman içinde yer alan su buharlaşır ve yeterli alan olmadığı için de sıkışır ve patlama gerçekleşir. Bazı mısırlar çeşitli nedenlerden ötürü patlamayabilir.

Bu nedenlerin başında nem oranı gelir. Eğer mısır yeteri kadar neme sahip değilse patlamaz. Çünkü patlama esnasında nişasta dışarı çıkar ve havada genişler. Böylece mısırın hacmi artarak beyaz, çıtır ve hafif bir doku elde edilir. Ancak patlamayan mısırlar da yeniden patlatılabilir.

Patlamayan mısır nasıl patlatılır?

Patlamayan mısırların patlamamasının çeşitli nedenleri bulunur. Sıcaklık ayarının yeterli olmaması ve olması gerekenden az olması, nem eksikliği ya da mısırın deforme olmuş olması mısırın patlamasına engel olan durumlardır. Yine de patlamayan mısır da çeşitli işlemler uygulanarak yeniden patlatılabilir. Bunun için uygulanabilecek olan yöntemler şunlardır:

  • Patlamayan mısırın içinde eğer yeterli nem olmadığı için mısır patlamadıysa nem oranını arttırabilmek için mısır taneleri bir süre ılık suda bekletilebilir.
  • Eğer mısır patlamıyorsa sıcaklık ayarı yeterli gelmemiş olabilir. Bu yüzden patlamayan mısır tanelerinin patlatmayı yeniden denemek için mısırlar daha yüksek ısıya maruz bırakılabilir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir nokta daha bulunur. Bu da mısır tanelerinin yanmaması için zamanın ve sıcaklığın doğru ayarlanması ile mümkün olabilir.

  • Mısır yeniden patlatmayı denerken doğru ekipmanın kullanıldığından da emin olunması gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
Mısır patlamış mısır
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