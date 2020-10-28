Patlıcan kıstırma nasıl yapılır? Patlıcan kıstırma tarifi nedir? Patlıcan kıstırma malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta patlıcan kıstırma tarifi...

Türk mutfağının geleneksel yemekleri arasında yer alan patlıcan kıstırma tarifi pek çok az kişi tarafından bilinen gizli kalmış bir lezzettir. Özellikle Balıkesir yöresinde yapılan patlıcan kıstırma, patlıcan ve peynirin mükemmel uyumunu damaklara sunuyor. Yarışmanın sıkı takipçileri bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için patlıcan kıstırma tarifi detaylarına ilişkin araştırmalarını artırdı. Peki patlıcan kıstırma tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
3 adet patlıcan
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
İç harcı için;
Kızartmak için;
Patlıcan kıstırma yapımına ilk adımda patlıcanlar soyularak başlanır. Soyulan patlıcanlar kararmaması için tuzlu suda bekletilir. Kağıt havlu üzerine alınan patlıcanlar iyice kurutulur. Ardından ikiye bölünerek 3’er cm aralıklarla dilimlenir.
Patlıcanların dilimlenmesinden sonra iç harcının hazırlıklarına başlanır. Beyaz ve kaşar peyniri rendelenir. Peynirlerin içerisine yumurta, maydanoz, tuz, karabiber ve pul biber eklenerek karıştırılır. Peynir karışımından mini köfteler yapılır ve patlıcan dilimlerinin arasına yerleştirilir.
Başka bir kasede yumurta ve un iyice çırpılır. Arasına peynir yerleştirilen patlıcanlar hazırlanan yumurtalı un karışımına batırılır. Önceden ısıtılan yağda kızartılır.
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