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    Patlıcan lazanya tarifi: Patlıcan lazanya nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 17:10
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    İtalyan mutfağının bilinen en lezzetli tariflerinden bir olan lazanya kısa zaman içinde tüm dünyaya yayıldı ve artık Türk mutfaklarında, lokantalarında ve evlerde de yerini aldı. Bu eşsiz lezzeti farklı bir şekilde denemek ve misafirlerinizi şaşırtmak isterseniz lazanyayı bir de patlıcanla denemelisiniz. İşte patlıcan lazanya tarifi:

    Patlıcan lazanya tarifi: Patlıcan lazanya nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 35dk
    Kalori/Porsiyon 450kal

    Patlıcan lazanya tarifi için aşağıda vermiş olduğumuz malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanmanız yeterli olacak. Daha fazla kişi için yapacaksanız verilen malzemelerin miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 3 patlıcan
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1bardak rendelenmiş eriyen peynir (Mozzarella)
    • Harç için:
    • 2 kaşık yağ
    • 200 gram kıyma
    • 1 diş sarımsak
    • 1 bardak domates püresi
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 kaşık fesleğen
    • Yarım çay kaşığı karabiber
    • Beşamel sos:
    • 1 kaşık tereyağı
    • 1 kaşık sıvı yağ
    • 2 kaşık un
    • 1 bardak süt

    TARİF

    • İç malzemeleri bir tavada kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.
    • Beşamel sos malzemelerini bir tencerede pişirin.
    • Patlıcanları dilimleyip suda beklettikten sonra iyice kurulayın.
    • Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
    • Patlıcanları 10 dakika 190 derecede pişirin.
    • Uygun bir fırın kabına patlıcanların birkaç tanesini taban olarak yerleştirin.
    • Üzerine sos ve iç dökün.
    • Tüm malzemeler bitene dek bu işlemi yapın.
    • Son adımda beşamel sosunu en üste dökün.
    • 25 dakika sıcak fırında 190 derece pişirin.
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    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    patlıcan lazanya
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