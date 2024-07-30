Patlıcan lazanya tarifi: Patlıcan lazanya nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının bilinen en lezzetli tariflerinden bir olan lazanya kısa zaman içinde tüm dünyaya yayıldı ve artık Türk mutfaklarında, lokantalarında ve evlerde de yerini aldı. Bu eşsiz lezzeti farklı bir şekilde denemek ve misafirlerinizi şaşırtmak isterseniz lazanyayı bir de patlıcanla denemelisiniz. İşte patlıcan lazanya tarifi:
Patlıcan lazanya tarifi için aşağıda vermiş olduğumuz malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanmanız yeterli olacak. Daha fazla kişi için yapacaksanız verilen malzemelerin miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
3 patlıcan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1bardak rendelenmiş eriyen peynir (Mozzarella)
Harç için:
2 kaşık yağ
200 gram kıyma
1 diş sarımsak
1 bardak domates püresi
1 çay kaşığı tuz
1 kaşık fesleğen
Yarım çay kaşığı karabiber
Beşamel sos:
1 kaşık tereyağı
1 kaşık sıvı yağ
2 kaşık un
1 bardak süt
TARİF
İç malzemeleri bir tavada kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Beşamel sos malzemelerini bir tencerede pişirin.
Patlıcanları dilimleyip suda beklettikten sonra iyice kurulayın.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
Patlıcanları 10 dakika 190 derecede pişirin.
Uygun bir fırın kabına patlıcanların birkaç tanesini taban olarak yerleştirin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.