Patlıcan lazanya tarifi: Patlıcan lazanya nasıl yapılır?

Patlıcan lazanya tarifi için aşağıda vermiş olduğumuz malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanmanız yeterli olacak. Daha fazla kişi için yapacaksanız verilen malzemelerin miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 3 patlıcan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1bardak rendelenmiş eriyen peynir (Mozzarella)

Harç için:

2 kaşık yağ

200 gram kıyma

1 diş sarımsak

1 bardak domates püresi

1 çay kaşığı tuz

1 kaşık fesleğen

Yarım çay kaşığı karabiber

Beşamel sos:

1 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

2 kaşık un

1 bardak süt