Patlıcan sandığınızdan çok daha faydalı! O ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmak istiyorsanız...

Yaz aylarında taze taze, kış aylarında ise dondurucudan çıkardıktan sonra sofralarımıza konuk ettiğimiz patlıcan; vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin bir sebze. B6 vitamini, C vitamini, K vitamini, magnezyum, folik asit, potasyum ve demir içeren patlıcanın zengin içeriği sayesinde pek çok faydası var. İşte, patlıcanın saymakla bitmeyecek faydalarından bazıları...

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Birbirinden leziz yemeklerin başrol oyuncusu patlıcan, kalp sağlığı için epey önemli. Kan basıncını ve kolesterol seviyesini dengelemeye yarayan patlıcan, bu sayede kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya da yardımcı olur.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Patlıcan, beyin fonksiyonları üzerinde de önemli bir etkiye sahip. İçerisindeki proteinler sayesinde hafızayı güçlendirir ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Patlıcan zengin bir lif kaynağı olduğu için sindirim sisteminin rahatlamasına katkıda bulunur. Besin emilimini ve gıdaların işlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine destek olur.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUR

Patlıcanın lif oranı yüksek bir besin olmasının bir diğer faydası ise kan şekerini dengelemeye destek olması. Bu nedenle diyabet hastalarının ya da hastalık riski bulunanların düzenli olarak patlıcan tüketmesi önerilir.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER

Zengin bir antioksidan kaynağı olan patlıcan, vücudun hastalık ve enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattını yani bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemeye de katkıda bulunur.

SİGARA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Patlıcanın içerisinde nikotin bulunduğunu daha önce duymuş olmalısınız. Peki, bu sayede sigarayı bıraktırmaya yardımcı olduğunu da biliyor muydunuz? Patlıcan, vücudun nikotin ihtiyacına karşılık vererek sigara içme isteğinin azalmasını sağlar.

KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN ÜRETİMİNİ ARTIRIR

Patlıcanın saymakla bitmeyen faydalarından biri de demir içeriği ile kansızlık gibi problemlerin önüne geçmesi. Bu sebzenin kırmızı kan hücrelerinin üretimini desteklemesi sayesinde anemi gibi sağlık problemlerini yaşama riskiniz azalır.



