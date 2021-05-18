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Patlıcanlı Pilav nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
18.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın gelmesiyle birlikte patlıcan tezgahlardaki yerini aldı. Kızartması, musakkası, beğendisi derken patlıcanlı pilavı atlamak olmaz. Tek bir yemek sofranızın gözdesi olsun isterseniz bu tarif tam da size göre!

Havaların ısınmasıyla birlikte yemek çeşitlerimiz değişti. Kışın yapılan ağır yemekler yerini daha hafif ve daha pratik yemeklere bıraktı. Patlıcanlı Pilav da bunlardan biri. Yaz akşamlarında yanında bol yeşillikli salata ve soğuk bir cacıkla şahane bir menü oluşturabilirsiniz. Tarifi sizinle paylaşıyoruz.

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy patlıcan
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1/2 su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 tutam dereotu
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI

  • Patlıcanın kabuğunu aralıklı olarak soyun ve patlıcanları küpler halinde doğrayın.
  • Doğradığınız patlıcanları bir kaba alıp üzerine tuz dökerek acısının çıkması için bekletin.
  • 1,5 su bardağı pirinci bir kaba alıp üzerine su ekleyip nişastasından arınmasını sağlayın.
  • Patlıcanları suda yıkayın ve kurulayın. Bir tavaya ayçiçek yağı ekleyip patlıcanları kızartın.
  • Kızaran patlıcanları kağıt havluya alıp fazla yağının süzülmesini sağlayın.
  • Pirinçlerin suyunu süzün.
  • Bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını koyun, yağ kızdıktan sonra pirinçleri ekleyip 5 dakika kavurun.
  • Kavrulan pirinçlerin üzerine patlıcanları, tuzu ve karabiberi ekleyip, 3 su bardağı sıcak suyu dökün ve orta ateşte pişirin.
  • Pilavınız pişmeye yakın göz göz olacaktır, ocağın altını kısıp üzerine kağıt havlu koyarak 5 dakika daha pişirin.
  • Pilavın pişmesi tamamlanınca ince ince kıydığınız dereotunu serpin ve ocağı kapatın.
  • Pilav 20 dakika demlendikten sonra sunuma hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

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