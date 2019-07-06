Patronundan nefret ediyordu! İşten ayrılma şekli olay oldu

Kimse Tamika adlı kadının işten ayrılıp emekli olduğunu bilmiyordu. Ofise lezzetli bir pasta gelene kadar...

Tamika adlı kadın, en iyi şekilde emekli olduğunu açıkladı. Kısa süre önce, işyerinde yaratıcı ve eğlenceli şekillerde işten ayrılan kişilerin sayısında bir artış olduğunu gördük.

Bir kadın oteldeki temizlik işinden o kadar bıkmıştı ki, patronuna 'Kaybınız için özür dilerim' kartını vererek işi bırakmaya karar verdi ve içindeki yazı hiçbir şeyi engellemedi.

Bu hamle, başkalarına, Tamika King’in emekli olduğunu açıklayan bir pastayı da içeren bir Amerikan Twitter kullanıcısı da dahil olmak üzere ilginç hikayelerini paylaşmaları için ilham verdi.

@LikeAFineWino isimli kullanıcı, İK departmanından başka kimsenin annesinin emekli olduğunu bilmediğini açıkladı.

Şöyle yazdı: "Annem benzer şekilde emekli oldu. İK hariç kimse, o yıl emekli olacağını bilmiyordu, sonra emeklilik pastasını e-postayla tüm ofisine gönderdi." Ardından pastanın üzerindeki yazıdan herkes annesinin emekli olduğunu ve işten ayrıldığını anlamış oldu.