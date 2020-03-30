Paul Walker'ı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmlerinde görebiliriz

Efsanevi aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin merakla beklenen dokuzuncu halkası, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl rötarlı olarak izleyicilerle buluşacak. 2 Nisan 2021 tarihinde vizyona gireceği açıklanan film, Hobbs & Shaw spin-off’unun yıldızları Dwayne Johnson ve Jason Statham’dan yoksun olacak ancak seriden aşina olduğumuz diğer isimler Vin Diesel’ın liderliğinde dokuzuncu filmde maceraya kaldıkları yerden devam edecek. Ayrıca oyuncu kadrosunda John Cena ve Michael Rooker gibi iki yeni isim de katılacak.

Webtekno'nun haberine göre; Hızlı ve Öfkeli serisinin en sevilen isimlerinden biri hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılmaya başlandı. Bu isim, 2013 yılında Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda yaşamını yitiren Paul Walker.

HIZLI VE ÖFKELİ HAYRANLARI HEYECANLA BEKLİYOR

Serideki yedinci filmin çekimleri sırasında hayatını kaybeden Amerikalı aktör, iki kardeşi Caleb ve Cody ile birlikte yapılan çok etkileyici bir ‘CGI rekreasyonu’ sayesinde filmde yer almış ve izleyenlere son sahnede veda etmişti.