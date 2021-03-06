Payitaht Abdülhamid 142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Oyunun sonuna geldik" Payitaht Abdülhamid 141. son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Bülent İnal’ın bulunduğu TRT 1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, 5 Mart Cuma akşamı 141. son bölümüyle ekrana geldi. Final yapmaya hazırlanan Payitaht Abdülhamid'in 12 Mart Cuma ekrana gelecek olan 142. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim Paşa ismini yeniden duyan Abdülhamid, hadiselerin ardındaki sırları bir kez daha çözmeye çalışır.



Sultanın İstanbul’a davet ettiği hukukçu Martin Efendi öldürülür. Cinayetin detayını öğrenen Abdülhamid’i bir sürpriz beklemektedir.

Saliha Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkartacağını zannederken Aliye’nin tuzağına düşer.

Naime’nin gelini olacağına inan Sabuha soluğu sarayda alır. İstediğini elde eden Aliye için artık tek engel ablası Fatma’dır.



