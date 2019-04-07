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Payitaht Abdülhamid dizisine dizisine 'özel' ziyaretçi

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2019 20:01 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizi seti, Asperger sendromu olarak bilinen yüksek fonksiyonlu otizm hastası Mehmet Mesut Uygun'u konuk etti.

Payitaht Abdülhamid dizisine dizisine 'özel' ziyaretçi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin setine, Asperger sendromu olarak bilinen yüksek fonksiyonlu otizm hastası Mehmet Mesut Uygun konuk oldu.

Ziyarette, otomobil çizimleriyle dikkati çeken ve ünlü bir araba tasarımcısı olma hayali kuran 15 yaşındaki Mehmet Mesut Uygun, başrol oyuncusu Bülent İnal'a, Abdülhamid'in elektrikli otomobil merakını resmettiği tasarımını hediye etti.

Payitaht Abdülhamid 2

Hediyeyi kabul eden İnal da Uygun'a teşekkür ederek, "Sen çok yeteneklisin, bu çok güzel bir çizim olmuş. Bu hediyen bizim için de büyük anlam taşıyor. Eminim ileride seni çok başarılı tasarım işlerinde takip edeceğiz" dedi.

Dizinin başrol oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu ile de bir araya gelerek çizimlerini gösteren Uygun, Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıfta Tam Kaynaştırma eğitimine devam ediyor.

Ünlü bir araba tasarımcısı olmak için sürekli çizimler yapan Uygun, ailesinin desteğiyle bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Payitaht Abdülhamid Asperger sendromu Bülent İnal

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