Payitaht Abdülhamid’in 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Selim Mahmut Paşa’yı öldürecek mi?

Bülent İnal, Özlem Conker ve birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Payitaht Abdülhamid’in 149. yeni bölüm fragmanı yine birbirinden ilginç olayların yaşanacağının haberini veriyor. Dışarıdan masum görünen Mary sinsi planları için harekete geçiyor ve Abdülhamid’in karşısına çıkıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Sadrazam Paşa ile yüzleşen Abdülhamid ona açık açık “Devleti sattınız mı?” sorusunu sorar. Mahmut Paşa, Necip Paşa ve Selim tarafından Fransız sefaretinden gizlice kaçırılır. Selim, Mahmut Paşa’yı idam sehpasına çıkarır ancak Mahmut Paşa, Selim’e hata yaptığını ve Abdülhamid’in kendisini canlı isteyeceğini söyler. Abdülhamid kendisini büyük üzüntü yaşatacak beklenmedik bir haber duyar.

Saliha aklında bir kötülük olmadan Mary’ye haremi tanıtmaya çalışır ancak Mary’nin niyeti başkadır. Saliha’yı kendini saraya davet ettiği için pişman etmeyi kafaya koymuştur. Abdülhamid’le tanışabilmeyi çok istemektedir ve bunun için Aliye’den yardım ister. Saliha ne kadar karşı çıkarsa çıksın Mary oynadığı kurnazca oyunla Abdülhamid’in karşısına çıkar ve onunla tanışmayı becerir.