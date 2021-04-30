Payitaht Abdülhamid’in 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Selim Mahmut Paşa’yı öldürecek mi?

Bülent İnal, Özlem Conker ve birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Payitaht Abdülhamid’in 149. yeni bölüm fragmanı yine birbirinden ilginç olayların yaşanacağının haberini veriyor. Dışarıdan masum görünen Mary sinsi planları için harekete geçiyor ve Abdülhamid’in karşısına çıkıyor.
Sadrazam Paşa ile yüzleşen Abdülhamid ona açık açık “Devleti sattınız mı?” sorusunu sorar. Mahmut Paşa, Necip Paşa ve Selim tarafından Fransız sefaretinden gizlice kaçırılır. Selim, Mahmut Paşa’yı idam sehpasına çıkarır ancak Mahmut Paşa, Selim’e hata yaptığını ve Abdülhamid’in kendisini canlı isteyeceğini söyler. Abdülhamid kendisini büyük üzüntü yaşatacak beklenmedik bir haber duyar.
Saliha aklında bir kötülük olmadan Mary’ye haremi tanıtmaya çalışır ancak Mary’nin niyeti başkadır. Saliha’yı kendini saraya davet ettiği için pişman etmeyi kafaya koymuştur. Abdülhamid’le tanışabilmeyi çok istemektedir ve bunun için Aliye’den yardım ister. Saliha ne kadar karşı çıkarsa çıksın Mary oynadığı kurnazca oyunla Abdülhamid’in karşısına çıkar ve onunla tanışmayı becerir.
Abdülhamid, Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenince, Nadir Ağa’nın bir şekilde davete katılmasını sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli’deki hedefleri için bir araya gelirler. Diğer yandan Abdülhamid, Ahmet Paşa için sürpriz bir karara imza atar.
Gazetede Saliha hakkında art arda çıkan olumsuz haberler hareme bomba gibi düşer. Aliye kendine güçlü ve yeni bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamanı planlarını yaparken, düşman haremin tam da içine girer.
1896 yılında Sultan Abdülhamid'in padişahlığının yirminci yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan Payitaht Abdülhamid dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan ''Yunan Harbi''ne yer veriliyor. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum