Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor

'Backpackdiariez' isimli Instagram hesabını yöneten ünlü çiftin Sri Lanka'Da çekilen bu son fotoğrafı sosyal medyayı tam anlamıyla karıştırdı.

Binlerce takipçisi bulunan çiftin son adresi ise Ella, Sri Lanka'ydı.

Paylaşımda Camille ve Jean'in ünlü tren hattında sarkarak fotoğraf çekildiği görülüyordu. Daha fazla 'beğeni' almak isteyen çiftin bu 'tehlikeli' paylaşımı ters tepti.

Pek çok kişi çifte, gençlere yanlış örnek olduğu ve önlem olmadan sırf beğeni için bunları yapmasına tepki gösterdi.

Beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Jean ve Camille, görüntüyü çekerken her türlü önlemi aldıkları konusunda ısrar etti ancak tepkiler hala dinmedi.

Geçtiğimiz sene ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nı gezmeye gelen sosyal medya fenomeni bir başka çift, fotoğraf çekmek ve 'beğeni' almak uğruna uçurumda poz verince düşerek hayatlarını kaybetmişlerdi.



