Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez adresi olmanız için öneriler

Çoğu zaman hafta içi günlerde yeterli vakit olmadığı için kahvaltıya da gerekli özeni gösteremiyor ya da öğünü atlıyoruz. Ama pazar kahvaltıları öyle mi? Sohbetin ve lezzetin bol olduğu pazar kahvaltıları, belki de tüm haftanın en güzel zamanı. Uzun uzun kahvaltı yapmayı ve misafir ağırlamayı seviyorsanız sizi pazar kahvaltılarının vazgeçilmez adresi haline getirecek kaliteli, pratik ve fonksiyonel ürünleri kullanabilirsiniz. İşte hem lezzetiyle hem sunumuyla misafirlerinizin beğenisini kazanacak kahvaltı sofralarının arka planındaki kurtarıcılar!

1. Waffle’a kim "Hayır." diyebilir ki?

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Kahvaltıda mis gibi kokan, sıcacık, meyveli, bol çikolata soslu bir waffle’a kim "Hayır." diyebilir? Korkmaz Mia Waffle Makinesi ile yapacağınız waffle’ların tadı, yiyenlerin damağında kalacak; bir yiyen bir daha bu lezzetten vazgeçemeyecek! Özellikle kahvaltısını reçelle şenlendirmek isteyen, tatlı severlerin bayılacağı waffle, pazar kahvaltılarında sizi vazgeçilmez bir isim haline getirebilir. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen ürün, temizlik yönünden sizi hiç üzmez. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılır. Fiyat performans bakımından muadilleri arasında oldukça iyi bir alternatif olduğunu da belirtelim.

2. Haşlanmış yumurta sevenlere farklı lezzetler hazırlayın

Haşlanmış yumurta seven aile bireyleri için değişik tatlar sunmanın vakti gelmedi mi? Alife Silikon Yumurta Haşlama Pişirme Kabı yardımıyla haşlanmış yumurtalara farklı lezzetler yaratabilirsiniz. İster biraz baharat, isterseniz minik minik doğranmış biber parçalarıyla damak tadınıza göre haşlanmış yumurtanızı şekillendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, istediğiniz malzemeyi seçip yumurtayla karıştırarak kalıplara dökmek. Bir tencereyi yeterince soğuk suyla doldurun, yumurtaların olduğu kalıpları içine atın ve suyu kaynatmaya başlayın. Yumurta haşlandığında kalıptan kolayca çıkması için biraz yağ kullanabilirsiniz. Kullanımı kadar temizliği de rahat. İşiniz bittiğinde kalıpları ister elde isterseniz bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.

3. Kahvaltıda çıtır çıtır patates olmadan olmaz

"Kahvaltıda patates kızartması olmadan asla!" diyorsanız hem sağlıklı hem pratik kızartmalar için Philips Premium Airfryer XXL Fritöz'ü tercih edebilirsiniz. Airfryer ile hem daha lezzetli hem yağsız hazırlanan patates kızartmanıza herkes bayılacak! 2 litre pişirme kapasitesine sahip ürünün yapabilecekleri patates kızartması ile sınırlı değil tabii. Fırınlama, ızgara ve ısıtma gibi fonksiyonlarıyla diğer öğünlerde de kurtarıcınız olacak. Otomatik kapanma, ısı korumalı dış kaplama, ön ayarlı pişirme fonksiyonu ve zaman kontrolü işlevleri ile işinizi oldukça kolaylaştıracak Airfryer'ın temizlenmesi de çok kolay. Hazneyi bulaşık makinesinde gönül rahatlığıyla yıkanabilirsiniz.

4. Tostunuzu nasıl alırsınız?

Hem pratik hem klasik bir lezzet isterseniz karışık, kaşarlı ya da domatesli beyaz peynirli, sıcacık, çıtır çıtır bir tostla güne hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Yanına demli bir çay, belki biraz da patates kızartması. Bu menüde ihtiyacınız olan tek şey, sizin hızınıza ayak uyduracak bir tost makinesi. 3 tabakadan oluşan benzersiz granit kaplama sistemi ile tüm ihtiyaçlarınızı profesyonelce karşılayacak Karaca Future Granit Tost Makinesi’ne mutfağınızda mutlaka yer açmalısınız. Çizilmelere dayanıklı ve yazmaz yapışmaz yüzeye sahip makineyle tosttan yumurtalı ekmeğe kadar birçok lezzetli tarifi kolayca yapabilirsiniz.

5. Çıtır çıtır kızarmış ekmek isteyenlere

Şimdi sizlere uzun hafta sonu kahvaltılarını reçelli kızarmış ekmekle taçlandırmak isteyenlerin gönlünü fethedebileceğiniz bir ekmek kızartma makinesi sunuyoruz, Philips Ekmek Kızartma Makinesi. Tatlı sevenlere birkaç çeşit organik reçel, tercihini tuzludan yana kullanmak isteyenlere ise ezme çeşitleriyle sunacağınız kızarmış ekmekler, masaya koyduğunuz an tükenecek! Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunan üründe ön plana çıkan özellikler; ısı korumalı dış kaplama, otomatik kapanma, ayarlanabilir kızartma, iptal düğmesi ve buz çözme işlevi. Kullanım kolaylığı ve kalitesinden memnun kalacağınız, mutfağınızda başköşeye yerleşmeye aday ürünü kaçırmayın!

6. Bırakın herkes emojili pankeklerinizi konuşsun

Pankeke farklı bir yorum getirerek herkesi şaşırtmaya ne dersiniz? Kahvaltı sofranızı renklendirecek pankekler hazırlamak için ihtiyacınız olanlar pankek tavası ve tarifi. Birbirinden farklı emojilerin yer aldığı Cosiness’in Döküm Pankek Tava ile pankekleriniz damağa olduğu kadar göze de hitap edecek. Alüminyum gövdeye sahip tavanın iç yüzeyi granit kaplama. Bu sayede yanma ve yapışma derdi yok. Kalın tabanı ısıyı eşit derecede yaydığı için tüm pankekler aynı anda pişer. İç yüzeyde 7 farklı emoji yer alır. Bu sayede aynı anda hem 7 adet pankek yapabilir hem farklı ifadelerle misafirlerinizi eğlendirebilirsiniz.

7. Kendi ekmeğini yapmak isteyenlere

"Kahvaltı soframı kendim hazırlarım, ekmeğimi de kendim yaparım." diyorsanız gelin, işinizi biraz kolaylaştıralım. Arzum Panetti Ekmek Yapma Makinesi ile ekmeğinizi evde, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay ekmek yapma makinesi, 13 farklı pişirme programı ile birçok ekmek türünü kolayca pişirmenize imkân tanır. 3 farklı boyda standart, glütensiz, Fransız ya da tam buğday ekmeğinden dilediğinizi pişirebilirsiniz, karar sizin! Hızlı pişirme ve pişirme sonrası 1 saat sıcak tutabilme özelliğiyle sofralarınızı taçlandıracak, pembe renkli, kullanışlı ve pratik makineye bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

8. Kahvaltılarınıza hem taze hem sağlıklı içecekler eklemeye ne dersiniz?

Hazırladığınız kahvaltılıkların yanında sofranızda hem lezzetli hem sağlıklı içecek seçenekleri sunmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey, Sinbo Katı Meyve Sıkacağı. 65 mm büyük besleme tüpü sayesinde birçok katı meyveyi rahatça sıkabilirsiniz. İster portakal ister elma, isterseniz mevsiminde en sevdiğiniz meyvelerle karışık meyve suyu hazırlayarak pazar sabahlarına fresh bir başlangıç yapabilirsiniz. Mutfağınızda az yer kaplayacak fakat çok işler başaracak Sinbo’nun katı meyve sıkacağının meyve suyu haznesi 450 ml, posa haznesi ise 1250 ml. Kilitleme kolu sayesinde ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

9. Uzun çay sohbetlerini sevenler için

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Bu uzun listede çay severleri unuttuğumuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Pazar kahvaltılarının olmazsa olmazı, en sevdiğimiz içeceklerden çay olmadan olur mu? "Pazar günleri uzun uzun kahvaltı yapalım, ailecek sohbet ederken çayımız hiç bitmesin." diyen geniş ailelerin ihtiyacını karşılayacak bir çay makinesiyle karşınızdayız, Philips Çay Makinesi! Otomatik sıcak tutma özelliğiyle geniş hazneli cam demliğinde çayınız her zaman lezzetli ve taze kalır. Çıkarılabilen kireç filtresiyle kullanımı da oldukça kolay. Keyifli aile ya da arkadaş sohbetlerinize sıcak çayınızın eşlik etmesini istiyorsanız Philips Çay Makinesi tam size göre!

10. Unutmayın, sunum her şey demek!

Leziz kahvaltılıklar hazırladınız, yanında mis gibi içecekler de var ama hala bir şeyler eksik. Unutmayın, hazırladıklarınız ne kadar lezzetli olursa olsun güzel bir sunum olmazsa bir şeyler eksik kalır. Sizler için oldukça şık bir kahvaltı takımı seçtik, Bella Maison Lemonade Stoneware Kahvaltı Takımı! 6 kişilik yemek takımı, servis tabağından çay bardağına, peynir tabağından reçelliğe kadar ihtiyaç duyabileceğiniz tam 26 parçadan oluşur. Hem tasarım hem malzeme açısından oldukça kaliteli takımı kullanarak hazırlayacağınız şık kahvaltı sofraları ile misafirlerinizi büyülemeye ne dersiniz?